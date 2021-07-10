«Ожившая бумага»: оригинальные вещи из простого материала

Надежда Кытманова и сама занимается этим творчеством, и обучает других - уже четыре года ведет кружок «Плетенушка». Фото: Анастасия ПИЧУГИНА.

Бумага, обладая особой легкостью, способна пускаться в различные приключения, а слово, отпечатанное на ее поверхности, превращается в идею, мысль, мечту. И как материал для творчества она не знает себе равных. Это еще раз подтвердила прошедшая в Областном доме народного творчества выставка. Посетители и удивлялись, и восхищались изделиями, выполненными в авторских и традиционных техниках: папье-маше, декупаж, квиллинг (искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги - Ред.). В экспозиции были представлены вазы и игрушки, плетеные корзины, сумочки и сундуки, созданные руками вятских мастеров и мастериц. Все вещи изумляли своей красотой и оригинальностью. Но о работах трех человек хочется сказать отдельно.

ШЕДЕВРЫ, СПЛЕТЕННЫЕ ИЗ БУМАЖНЫХ ТРУБОЧЕК

Надежда Кытманова из поселка Семушино Зуевского района представила изделия в технике плетения из бумажных трубочек.

Любовь к рукоделию ей привила еще бабушка - мастерица шить, вышивать и вязать. Окончив в 1971 году Омутнинское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов», Надежда преподавала в средней школе рисование и пение.

- Рисовать мне нравилось, и директор школы часто поручала работы по оформлению школы, - рассказывает мастерица. - Когда в 1979 году уехала с мужем на комсомольскую стройку в Заполярье, пришлось пойти работать в детский сад. Там была возможность близко познакомиться с разными видами народного творчества, что в дальнейшей моей жизни сыграло немалую роль. Вернувшись в школу, преподавала изодеятельность и совершенно новый предмет - народоведение. После уроков занималась с детьми в изостудии. Мы осваивали роспись по дереву, лепили из соленого теста, выполняли аппликацию из бересты.

Мастерица может сделать и привычного нам аиста, и экзотического фламинго. Фото: Анастасия ПИЧУГИНА.

Как-то в интернете Надежда Валентиновна увидела плетеную пасхальную курочку и загорелась желанием ее сделать. И вот уже восемь лет плетение из газетных трубочек для нее главный и любимый вид рукоделия. Она не только сама занимается этим творчеством, но и обучает других - уже четыре года ведет кружок «Плетенушка».

ПОРТРЕТЫ И ПЕЙЗАЖИ В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ

Особое место в экспозиции занимала и уникальная, лирическая и проникновенная коллекция в технике декупаж Галины Балабановой. Поражающие своим изяществом женские портреты, реалистичные виды Венеции и утонченные пейзажи украшают декоративные стеклянные бутылки.

Фото: Анастасия ПИЧУГИНА.

Галина Сергеевна увлеклась декупажем и созданием рукотворных книг уже выйдя на пенсию. Сейчас она не только постоянный участник тематических выставок в библиотеках и музеях, но и член двух клубов: художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства ОДНТ и рукотворной книги.

Фото: Анастасия ПИЧУГИНА.

Своим умением женщина охотно делится со всеми желающими освоить технику декупажа: она проводит мастер-классы.

Фото: Анастасия ПИЧУГИНА.

«КАРТИНКИ ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ»

А наибольший интерес посетителей выставки, пожалуй, вызвали работы Влада Мозгова. Этот неординарный самоучка с 2010 года создает коллажи и фигуры из бумаги в авторской технике.

Очевидная простота используемого материала в сочетании с темами работ подчеркивает неизбежный круговорот вещей в природе, который лежит в основе жизненного процесса.