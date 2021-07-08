Победительница областного конкурса «Женщина года»: «Забота о семье никогда не была в тягость»

Большая семья Банниковых в сборе. Нижний ряд: Иван, Галия Галиевна, Анатолий Дмитриевич, Сергей. Верхний ряд: Надежда, Ирина, Галина, Гульнара (слева направо). Фото: предоставлено героиней публикации

Галия Галиевна и Анатолий Дмитриевич в 2020 году отметили золотую свадьбу - 50 лет супружеской жизни. Они познакомились еще в студенческие годы и с тех пор счастливы вместе. Супруги вырастили шестерых детей. Секрет их семейного долголетия прост - терпение, умение уступать друг другу.

О том, как сохранить любовь и верность в семье, нашему корреспонденту рассказала Галия Галиевна, счастливая супруга и многодетная мама.

Ее коллеги часто удивлялись тому, как ей удавалось добросовестно справляться с работой и в то же время справляться с повседневными делами большой семьи. Надо сказать, что работа у Галии Галиевны тоже была непростая. Ей как инженеру по технике безопасности в районном управлении сельского хозяйства приходилось не только обеспечивать противопожарную сохранность всех объектов, но и сопровождать тракторы и машины на ремонтные заводы в Яранск и Котельнич.

Для того, чтобы все успевать Галие Банниковой приходилось по ночам готовить, стирать, прибираться, гладить, пришивать к школьной форме белые воротнички и манжеты, наводить стрелки на брюках мальчишкам. Она не считала это подвигом - забота о детях была не в тягость. При этом она всегда оставалась спокойной и улыбчивой, никогда не повышала голос на проказничающих малышей и не ссылалась на катастрофическую нехватку времени.

Огромную помощь многодетной маме оказывал и оказывает до сих пор ее супруг. Он помогал жене по хозяйству и принимал активное участие в воспитании детей. В настоящее время Анатолий Дмитриевич передает свой жизненный опыт подрастающим внукам.

В детстве Галия Галиевна хотела стать врачом, но жизнь сложилась иначе.Однако детскую мечту Галии Банниковой в полной мере воплотили в жизнь ее дети. Из шестерых - четверо работают в сфере здравоохранения. Они стали настоящими профессионалами своего дела. Медицина стала их призванием. Любовь к пациентам и стремление помогать людям у них в крови.

Гульнара - старшая медсестра Богородского филиала Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой. Она умеет практически все. Дочь Галии Галиевны поработала и процедурной, и старшей медсестрой терапевтического и детского отделений. За всю историю богородской больницы она единственная медсестра - анестезист.

Галина стала зубным врачом. Она, по отзывам пациентов, добросердечная и внимательная. Долгие годы работала в Богородской ЦРБ, а сейчас трудится в больнице поселка Вожгалы. Несмотря на это, многие богородчане до сих пор обращаются за помощью исключительно к ней, считая ее своим любимым доктором. Сельчане бесконечно благодарны ей за здоровые зубы и красивые улыбки.

Трудовая деятельность Ирины также начиналась в Богородском районе - в ФАПе села Караул. А сейчас она работает фельдшером скорой помощи в Кирове. Она, как говорят все, кто знает эту семью, по натуре оптимистичный и никогда неунывающий человек.

Посвятил свою жизнь медицине и один из братьев - Сергей. Окончив медучилище и отслужив в армии, он получил высшее образование в Кировской медицинской академии. Поработав в других регионах, вернулся в Киров, где получил хороший опыт в санитарной авиации. В настоящее время он - врач анестезиолог-реаниматолог. За свой труд награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения области.

А вот второй брат, Иван, всегда любил природу. После окончания Суводского лесхоз-техникума в городе Советске, работал лесничим в Богородском сельском лесхозе. Коллеги отзывались о нем как об ответственном и грамотном специалисте. Но Иван продолжил учебу. И получив высшее образование в Вятском государственном гуманитарном университете, занялся бизнесом.

Самая младшая дочь Надежда после окончания Кировского кооперативного техникума несколько лет работала в Богородском райпо. Сейчас живет в Кирове и трудится в торгово-развлекательном центре. Руководство не раз отмечало ее как лучшую работницу года.

Дети для Галии Галиевны - материнская гордость и отрада. За всех их радуется душа этой женщины. С зятьями и снохами также сложились прекрасные отношения. Все они относятся к ней с особым вниманием и уважением.

В свою очередь сама Галия Галиевна в полной мере окружена заботой и вниманием детей, которые бесконечно благодарны своей маме за любовь, заботу и безграничную веру в них.

- Очень любим проводить семейные «посиделки» на природе с палаткой и костром. Наше общее увлечение - рыбалка,- поделилась дочь Галина.

Отметим, что у Галии Галиевны и Анатолия Дмитриевича восемь внуков: 4 мальчика, 4 девочки. Трое из них уже взрослые и работают. Остальные пока учатся в школе. Старший внук Денис внесен в почетную книгу «Горячее сердце» и награжден нагрудным знаком за спасение людей на пожаре.

Сама Галия Галиевна является примером для своих детей и внуков. Она по сей день сохраняет активную жизненную позицию. Уже 10 лет многодетная мама и бабушка является солисткой народного ансамбля ветеранов «Калинушка».

Галия Галиевна по сей день является солисткой народного ансамбля и заряжает зрителей позитивным настроением. Фото: предоставлено героиней публикации

Своими национальными песнями и танцами творческий коллектив радует богородчан и приносит в их жизнь радость и веселье.

А в прошлом году Галия Галиевна Банникова заслуженно стала победителем областного конкурса «Женщина года» в номинации «Достижения в воспитании детей».