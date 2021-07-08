День семьи, любви и верности: многодетные супруги из Кирова рассказали о своем опыте

Владимир и Мария вместе уже 15 лет. Фото: предоставлено героями публикации

В преддверии Дня семьи, любви и верности «Комсомолка» пообщалась с супругами, работающими в областном УМВД. Владимир Крысов и Мария Шулаева вместе уже 15 лет. 7 июля, накануне праздника, они отмечают годовщину создания свой крепкой и любящей семьи, которая в 2021 году справила свой юбилей.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА СЛУЖБЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Супруги работают в разных подразделениях: Владимир - в дежурной части полиции, Мария - специалист-эксперт отделения по вопросам гражданства. Однако познакомились они именно на службе.

- Когда-то наши подразделения находились в одном здании, - рассказывает Мария. - Коридор у нас был общий, кабинеты располагались друг напротив друга. Мы часто пересекались, и как-то так все и началось…

Между прочим, стаж работы у обоих супругов уже немаленький. Владимир пришел на службу еще в 1990 году, Мария - в 2004. На работе их очень ценят. Владимир, по мнению коллег, тактичный и вежливый человек, хорошо знающий свое дело и передающий опыт молодому поколению. Он - ветеран боевых действий, неоднократно бывавший в служебных командировках на Северном Кавказе, и имеет ведомственные награды.

Марию руководство оценивает как добросовестную и дисциплинированную сотрудницу, внимательную и доброжелательную ко всем, с кем она сталкивается на работе. Коллеги знают: она - хорошая хозяйка и любящая мать, готовая преодолевать любые препятствия ради благополучия семьи.

На работе супруги уже не сталкиваются - их подразделения сейчас находятся в разных местах. Зато они проводят вместе вечера и выходные, которые стараются полностью посвящать детям. А их у пары целых пятеро.

Сейчас в семье живут четверо детей: Виктория, Ева, Ангелина и Георгий. Фото: предоставлено героями публикации

«МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»

Сейчас Владимир и Мария воспитывают четверых детей - четырехлетних близняшек Еву и Ангелину, 8-летнюю Викторию и 12-летнего Георгия.

- Мы очень долго думали над тем, как назвать двойняшек, - делится Мария. - Всей семьей решали, даже дети. Я хотела, чтобы одну из моих дочерей звали Евангелина. И в какой-то момент родственники посоветовали: раздели это имя на двоих! Так у нас появились Ева и Ангелина.

Старший сын, Григорий, уже покинул родительский дом - ему 20 лет. Совсем скоро он отправится в армию, а после этого в его планах работа в полиции - по примеру родителей.

Старший сын Григорий намерен идти работать в полицию по примеру родителей. Фото: предоставлено героями публикации

По признанию Владимира и Марии, все в большой и крепкой семье держатся друг за друга - больше не за кого.

- У нас нет родителей, - говорит Мария. - Мы полагаемся только сами на себя.

Супруги вспоминают: когда Владимир заразился коронавирусом с 90% поражением легких, только общая поддержка и любовь семьи придавала ему силы жить.

- В нашей семье все стоят друг за друга горой - ссор и конфликтов практически не возникает. Старший сын обожает своих сестер и всегда готов постоять за них, - рассказывает Мария.

Вся семья увлечена спортом: Георгий пять лет занимается боксом и является чемпионом Кировской области в своем весе. Средняя дочь, Виктория, вдохновилась примером брата и тоже занялась этим видом спорта. А Мария с детства любит кататься на коньках и приобщила к этому семью.

Георгий уже пять лет занимается боксом. Фото: предоставлено героями публикации

- Мы часто выбираемся на природу: ездим на рыбалку, собираем грибы, - делятся супруги. - Сейчас мы все вместе строим дом. Нам помогают даже младшие дети. Если же для них работа слишком тяжелая - они идут пропалывать огород. Всем найдется занятие!

Однако организовать совместный досуг не так-то просто: рабочий график супругов не совпадает. Владимир работает сутками, а его жена - пять дней в неделю. По признанию Марии, пока она занята на работе, на ее муже держится все хозяйство: он и готовит, и воспитывает детей. Однако пара всегда старается выкроить свободное время для совместного времяпровождения. Когда выходные совпадают, то Владимир и Мария полностью посвящают их своим детям. И все же супруги не жалуются и утверждают, что работа не только не утомляет их, но и вдохновляет.

К отдыху на природе дети приобщаются с раннего возраста. Фото: предоставлено героями публикации

- Ну а я уже скоро выйду на пенсию - когда младшие девочки пойдут в школу, - делится Владимир. - Буду уделять детям больше времени и внимания.

- В такой большой семье никогда не скучно, - добавляет Мария. - Каждый день у детей происходит что-то интересное. Они приходят к нам со своими проблемами и радостями. И со всеми надо поговорить, помочь, разрешить ситуацию… Скучать некогда.

- Какой совет вы могли бы дать другим семьям? - спросили мы напоследок.

- Любить друг друга, проявлять больше уважения и терпения, - посоветовали супруги.