Вклад кировчан в освоение космического пространства: Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики

Музей Циолковского, авиации и космонавтики в Кирове работает с 1988 года, а Детский космический центр - с 2018. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В кировском музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, по совместительству - Детском космическом центре имени В.П. Савиных можно не только узнать о наших земляках, которые сумели прикоснуться к небесным тайнам, но и самому примерить на себя роль путешественника к звездам. Подробную экскурсию «Комсомолке» провел научный сотрудник учреждения Артем Збоев.

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ ПРИНАДЛЕЖАЛА ВИКТОРУ САВИНЫХ

История музея началась со старинного дома, где жила семья Константина Циолковского - «дедушки русской космонавтики», изобретателя и творца. В здании, где ранее располагалась купеческая усадьба, он прожил пять лет. Дом же дожил до наших дней, а в 1988 году здесь решили открыть музей авиации и космонавтики - с подачи нашего земляка, космонавта Виктора Петровича Савиных.

- После второго полета у него возникла идея сделать музей и привлечь к этой теме других людей, - рассказывает нам Артем Вячеславович. - Именно он предоставил нам первые экспонаты и помогал пополнять коллекцию впоследствии. Виктор Савиных был и остается главным человеком в плане формирования наших фондов.

Уникальный экспонат - скафандр Виктора Савиных. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Большим другом музея был еще один знаменитый космонавт - ныне покойный Александр Александрович Серебров. Он участвовал в открытии музея, состоял в его попечительском совете и также внес свой неоценимый вклад в пополнение коллекции. В частности, среди экспонатов есть и его дары - к примеру, ручка от «космического мотоцикла», который он испытывал. Таких изделий больше не производят, и заполучить его часть было большой удачей. Кроме того, находятся в музее и другие его вещи: специальные костюмы и прочие артефакты.

Полетные костюмы Виктора Савиных и Александра Сереброва. Фото: Анастасия РОМАНОВА

- К нашим землякам его нельзя причислить, поскольку он родился в Москве, - рассказывает нам научный сотрудник учреждения. - Однако детские годы он провел в Кирове, здесь начал заниматься спортом, и впоследствии говорил, что именно хорошая спортподготовка помогла в полетах в космос.

На протяжении 30 лет музей работал в бывшем доме Циолковского, где кировчанам демонстрировали выставку, посвященную изобретателю и воплощению его идей на практике. Однако задумка Виктора Савиных не остановилась на этом. Еще с 2000 года он мечтал создать для детей особое место с той же тематикой, но более современное и многофункциональное, не только развлекательное, но и образовательное. Очень долго кировский космонавт обращался во все инстанции, и добился своего: в 2014 году началось строительство Детского космического центра. Открытие состоялось в 2018 году.

В доме, где жили Циолковские, постарались воссоздать обстановку того времени. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ

- С тех пор у нас целый музейный комплекс, - делится Артем Вячеславович. - Он включает в себя выставочные и интерактивные залы, современный планетарий, и многое другое.

К примеру, в зале «Виртуальная космонавтика» находятся профессиональные тренажеры, компьютер с симуляторами космической станции и корабля «Союз». Тех, кто справляется с ними, допускают на физический аналог корабля - в капсулу, где ребята работают в приближенных к реальности условиях.

Посетители могут попробовать посадить корабль на поверхность планеты с помощью компьютера… Фото: Анастасия РОМАНОВА

…а если справятся, то и в физическом аналоге тренажера. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Ребята, интересующиеся космонавтикой, могут ходить заниматься в специальные кружки по разным направлениям. По мере углубления в тему они получают уже серьезные навыки, которые пригодятся будущим астронавтам, летчикам, инженерам-диспетчерам. Есть и ракетостроение, и изостудия, и даже астрономический клуб для взрослых - хоть всей семьей ходи.

- Это и есть воплощение мечты Виктора Петровича: дать возможность детям попробовать себя в этом деле и понять, стоит ли продолжать, - объясняет Артем Вячеславович. - Если ответ «да», можно уже начать заниматься серьезно. По сути, здесь мы готовим новое поколение связанных с космосом и авиацией специалистов. К примеру, Балтийский военмех, питерский вуз, помогает нам возить ребят на Байконур. Две наши делегации уже побывали там. Дети посещают местные музеи, смотрят стартовые площадки и запуск ракет, а также сами строят и запускают модельные ракеты. Один из кировчан, который у нас занимался и ездил на Байконур, недавно поступил в одно из авиационных заведений Санкт-Петербурга.

Есть в музее и лаборатория астрофизических явлений, где можно посмотреть на изменение формы планет, создание облаков и многое другое. Сотрудники проводят научные шоу, эксперименты и опыты, рассказывают о планетах и законах физики.

В зале «Астрофизические явления» проводят научные шоу, эксперименты и опыты, рассказывают о планетах и законах физики. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В зале «Пилотируемая космонавтика» дети и взрослые могут узнать об истории полетов и о том, с чего они начинались. Можно посмотреть на скафандры, костюмы, некоторые инструменты космонавтов и узнать, как они питаются в условиях невесомости. В зале Виктора Савиных представлена полная история его жизни - через фотографии, газетные вырезки, костюмы, личные вещи, сувениры, письма, благодарности…

В экспозиции «Пилотируемая космонавтика» представлены образцы «космической» еды. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В музее также можно увидеть макеты и части настоящих спутников связи, поработать в космических перчатках, сфотографироваться с черной дырой, узнать свой вес на других объектах Солнечной системы, попытаться посадить корабль на поверхность Земли, посмотреть в планетарии фильмы или просто полюбоваться на созвездия, и много-много-много чего еще…

В холле есть специальное дерево, отправляющее ваши мысли в космос. Приложите ладонь, загадайте желание - и оно обязательно материализуется. Кроме того, там можно пообщаться с двумя роботами: Аструмом и Космиком Петровичем, которые отвечают на вопросы, поют и танцуют. Уж поверьте, интересно в музее будет не только ребенку. Мы подтверждаем.

Робот-помощник посетителей музея умеет отвечать на вопросы и танцевать. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В холле есть дерево желаний, отправляющее мысли в космос. Фото: Анастасия РОМАНОВА

СРЕДИ ЭКСПОНАТОВ - ВЕЩИ, ПОБЫВАВШИЕ В КОСМОСЕ

В музее хранятся не только вещи астронавтов, но и их инструменты, а также фотографии, газетные вырезки, грамоты, медали, артефакты из космоса, макеты спутников и их части. Кировчане также дарят учреждению вещи, связанные так или иначе с авиацией и космонавтикой. К примеру, недавно музей заполучил коллекцию из двух тысяч марок, среди которых есть и редчайшие экспонаты. А дарителем стал еще один наш земляк, связанный с космосом напрямую - Владислав Балагуров, конструктор, разработчик ракет-носителей и спутников.

- У нас существует проект «Космические субботы», куда мы приглашаем астронавтов, бывших либо действующих, - рассказывает научный сотрудник музея. - Они к нам приезжают, выступают с лекциями, рассказывают, как стали космонавтами, что им нравится в профессии. И тоже нам что-то дарят. К примеру, Анатолий Соловьев [советский и российский космонавт, рекордсмен по количеству выходов в открытый космос - Ред.] нам в прошлый раз подарил перчатку от скафандра, в котором он работал в открытом космосе.

Кроме того, сотрудники музея обращаются с запросами в заведения, входящие в структуру Роскосмоса. К примеру, учреждение сотрудничает с одним из предприятий, производящих скафандры и кресла для астронавтов, и регулярно что-то выписывает или покупает. А иногда и получает в дар.

Макет современной модели скафандра «Орлан». Фото: Анастасия РОМАНОВА

Очень много макетов и частей настоящих космических аппаратов музей получил от другого кировского конструктора спутников связи - Николая Тестоедова. Один из выставочных залов почти целиком обставлен именно его экспонатами.

Хранятся в музее и поистине редкие и интересные вещи. К примеру, Виктор Савиных некогда передал в дар несколько предметов одежды. Уникальность их в том, что он носил их во время сложнейшей экспедиции за всю историю отечественной космонавтики - полета на «Салют-7».

- Станция, потерявшая управление в космосе и которую надо спасать… Эта история стала известна совсем недавно, - рассказывает Артем Вячеславович. - И с этой миссией отправили двух космонавтов, Савиных и Джанибекова. Те вещи, которые там были и использовались, приобретают большую значимость. У нас есть, например, вязаная шапочка Виктора Петровича и утепленный костюм из той экспедиции. Сами по себе они не имеют ценности, но история этих вещей делает их уникальными.

Те самые вещи с экспедиции на «Салют-7», ставшие экспонатами музея. Фото: Анастасия РОМАНОВА

А самое главное - две капсулы космических кораблей: «Союз Т-2» и «Союз ТМА-17М». Вторую любой желающий может увидеть у входа в музей, первая же, огромная и довольно старая, находится в старом доме Циолковского. И, поверьте, увидеть ее необходимо.

- Средняя часть космического корабля - спускаемый аппарат с парашютом, - делится Артем Збоев. - Он летал в космос 40 лет назад. Нам очень повезло с этим экспонатом. Не в каждом городе есть хотя бы одна такая капсула, а у нас две настоящих и одна учебная, в которой еще и посидеть можно. Но своими экспонатами с другими подобными музеями мы не делимся. А вот сотрудничество и перенятие опыта - вполне обыденное явление.

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз Т-2» - гордость музея. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Музей Циолковского иногда устраивает передвижные выставки или отправляет в районные школы и музеи мобильные предметы и фотографии, чтобы местные жители могли приобщиться к истории. «Коллеги» - музеи космонавтики других городов - регулярно обмениваются опытом с нашим, кировским учреждением, а их сотрудники приезжают на различные мероприятия.

- Мы устраиваем «Циолковские чтения» раз в два года. Это конференция, цель которой - привлечь школьников, студентов и молодых ученых к космонавтике и астрономии, - поясняет научный сотрудник музея. - И в качестве экспертов у нас участвуют космонавты, инженеры, руководители предприятий. Виктор Петрович регулярно посещает мероприятие, и даже правнук Циолковского, Сергей Самбуров, приезжал на чтения. На простые экскурсии же к нам приезжают не только из других городов, но и стран, и континентов.

Еще один спускаемый аппарат - с корабля «Союз ТМА-17М». Фото: Анастасия РОМАНОВА

КОСМОНАВТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ

Вклад в освоение космоса вносят не только астронавты, но и инженеры, и конструкторы, и научные сотрудники.

Из космонавтов - уроженцев Кировской области научный сотрудник выделяет трех человек: Виктора Савиных, Александра Сереброва и Олега Блинова. Стоит заметить, что последний из них в космосе не бывал, пусть и числится в отряде.

- После прохождения отбора он получил удостоверение о назначении на должность космонавта-испытателя, но никуда не полетел, - рассказывает Артем Вячеславович. - Сейчас он готовит космонавтов к испытанию кораблей нового поколения, занимая одну из начальственных должностей в центре их подготовки. Я считаю, что молодым специалистам нужно ориентироваться как раз на судьбу Блинова. Он всегда старался везде успевать, учился одновременно в КВАТУ и ВГСХА, к 23 годам получил три специальности. А потом увлекся космосом и, побывав на запуске ракет, решил связать с ним свою жизнь.

Парта героя, установленная в зале Виктора Савиных, часть общероссийского проекта. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В связи с Кировом также часто упоминается имя космонавта Владислава Волкова, хотя он и не является нашим земляком. Дело в том, что он стал первым астронавтом, кто побывал в нашем городе, и даже стал его почетным гражданином. Уже после Киров посетили и другие знаменитые космонавты - Олег Новицкий, Олег Артемьев, Сергей Рязанский и другие.

- Кроме космонавтов нужно отметить конструкторов, создающих космическую технику или ее агрегаты, - добавляет Артем Вячеславович. - Конструктор, наверное, даже важнее астронавта: от его труда зависит, полетит человек или нет, и как хорошо он это сделает. Но они обычно остаются в тени. У нас тоже есть много людей, которыми мы можем гордиться.

К примеру, Борис Чернятьев - уроженец Кировской области, конструктор ракетно-космической техники. Он сотрудничал с Сергеем Королевым и его преемниками, и причастен ко всем крупным проектам нашей страны в то время. Создание лунного корабля, на котором человек должен был высадиться на Луну, ракет «Протон» и «Ангара», участие в программе «Энергия-Буран» [программа советской многоразовой транспортной космической системы - Ред.]. Стоит также упомянуть Николая Тестоедова - уроженца Омутнинска, руководителя предприятия «ИСС имени Решетнева» [информационные спутниковые системы - Ред.], которое сейчас создает 2/3 российских спутников связи, телевещания и навигации.

В музее можно увидеть макеты, а также части настоящих спутников связи. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Из астрономов - Борис Шустов, который в свое время был директором института астрономии РАН, а сейчас является его научным руководителем. Анатолий Перминов - уроженец Шабалинского района Кировской области, семь лет работал в должности заместителя гендиректора «Роскосмоса», был начальником полигона Плесецкого космодрома. И это далеко не все имена.

- Если эта сфера деятельности интересует человека, то всегда можно попасть в космическую отрасль и внести свой большой вклад, - добавил научный сотрудник музея.