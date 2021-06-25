Игорь Васильев: «Призываю всех жителей довериться медицинским работникам»

Прямая линия с Игорем Васильевым прошла 24 июня. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области вакцинацию против коронавируса прошли уже 167 тысяч жителей региона. Первый этап завершили порядка 206 тысяч человек. Такие цифры озвучил губернатор области Игорь Васильев во время прямой линии, прошедшей 24 июня.

По словам главы региона, от каждого жителя зависит то, как скоро мы выйдем из сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуации. Нужно лишь выполнять меры профилактики: соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, поменьше выходить в места скопления людей, а также активно участвовать в прививочной кампании.

- Наша первоочередная задача - обеспечить необходимый охват вакцинацией жителей региона. Поэтому ключевой принцип организации прививочной кампании - доступность, - подчеркнул губернатор. - Сделать прививку можно на базе районных и городских поликлиник, где действуют 79 прививочных пунктов. Также сформированы мобильные бригады, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях. Кроме того, в Кирове продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в популярных общественных местах.

Кировчане также интересуются поступлением другой вакцины в наш регион, помимо «Спутника V». В частности, один из вопросов был про препарат «Ковивак». Как объяснил Игорь Васильев, все три вакцины, зарегистрированные в стране, поступают в область в определенных объемах.

– Все вакцины проходят очень серьезные испытания и выпускаются в гражданский оборот при доказанности их абсолютной безопасности, - заметил глава региона. - Всех жителей региона еще раз хочу призвать довериться медицинским работникам, той системе, которая сертифицирует, разрабатывает и выпускает в гражданский оборот вакцины.

Напомним, записаться на прививку против коронавируса можно через «Госуслуги» и сервис «Электронная регистратура», а также по единому номеру «122». Для тех, кто не может пройти вакцинацию днем, на базе горбольницы №5 работает круглосуточный пункт.