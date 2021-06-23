Актриса «Театра на Спасской»: «Слава богу, меня сюда взяли!»

Марина Наумова воспринимает театр как свой дом. Фото: Предоставлены героиней публикации

Впервые в театр Марина пришла в 6-летнем возрасте, где на нее сильное впечатление произвел спектакль с вылетающим с заднего плана драконом. Но о том, чтобы стать актрисой она тогда не задумывалась.

- Мне нравилась журналистика, причем международная, - вспоминает Марина Викторовна. - Когда смотрела телепередачу «Международная панорама» и видела, что в какой-то стране переворот, мне хотелось бежать мир спасать. И казалось: если стану журналистом международным, то все время буду подвиги совершать. А папа сказал мне однажды: «Доченька, знаешь, вот придешь на факультет журналистики и достанется тебе сельское хозяйство! И будешь сельским журналистом. И что ты после этого скажешь?». И я подумала: «Да, это точно…».

Титания в комедии «Сон в летнюю ночь». Фото: Предоставлены героиней публикации

Артистка пояснила, что никогда в жизни не мечтала быть в центре внимания, выступать. Но ей очень нравилось танцевать, она ходила в драмкружок. И смотрела на руководителя - актера и режиссера Норильского театра драмы - как на божество. Возможно, именно это обстоятельство и повлияло на выбор профессии. Но она продолжала сомневаться в правильности своего решения.

- Настоящая школа, по моему мнению, начинается не в вузе, а в театре, - говорит Марина Викторовна. - Когда приходишь со студенческой скамьи, очень смутно представляешь, что это за профессия. Я порой задавала себе вопрос: а вообще туда ли я попала, надо ли мне здесь оставаться? Несколько раз порывалась уйти из профессии, но это критические моменты, они проходят.

Соризмонда в драме «Принцесса Греза». Фото: Предоставлены героиней публикации

И сейчас Марина Наумова воспринимает театр как свой дом. Здесь, по словам актрисы, ей каждая вешалка, зеркало, поворот напоминают прошлое. И тех, кого она любила.

- Но не всякий театр дом, - поясняет актриса. - Это зависит от того, кто его создал. Тут ведь такие создатели были, люди с большой буквы. Алексей Бородин, после него Александр Клоков, который 23 года отдал ТЮЗу. И Борис Павлович 8 лет работал ради театра. До сих пор я замираю в глубоком реверансе почтения к этим людям. Многое случайно, конечно. Понаслышке приехала я в этот театр, и мне так понравились эти спектакли, страшно! Посмотрела, и у меня крышу снесло… Мне так сюда захотелось! Слава богу, меня взяли. Наш театр ориентирован на достаточно грамотного, образованного, думающего, интеллигентного зрителя. И это для меня важно.

Кошка в сказке «Кошкин дом». Фото: Предоставлены героиней публикации

- А как настраиваетесь на спектакль. В чем источник вдохновения для Вас?

- Надо собраться, вспомнить, что ты здесь говоришь, про что играешь, что чувствуешь в этот момент, запретить себе лишние эмоции и глубоко задуматься о жизни - так я настраиваюсь. И каждый раз в одном и том же спектакле находишь для себя новые задачи. Играешь так, а на следующее представление для себя определяешь: в этом моменте ты будешь пробовать другое. А источник вдохновения - в творчестве…

- Вы делитесь с коллегами какими-то своими навыками? Или коллеги с Вами?

- Зависит от того, нужно ли коллегам это. У меня всегда есть что сказать, а вот надо ли тому человеку мое мнение или какие-то советы. Это уже вопрос этики. Ну а когда вы близкие друзья, то можете очень откровенно какие-то вещи друг другу говорить. Иногда мы вправе и поспорить, не согласиться с мнением друг друга.

Мэй Филдинг в спектакле «Сверчок на печи». Фото: Предоставлены героиней публикации

- Вы 35 лет служите в театре. Остаются ли еще роли, которые можете назвать сложными?

- Все сложные, это ведь как относиться. Я обожаю маленькие роли. Я всегда любила массовку - это такой простор для фантазии! Когда выходишь, тебя не видно, можешь себе все что угодно придумать. Никто не сковывает ни особым рисунком, ни чем. Это творческий акт и очень приятно, когда ты в массовке играешь и можешь сегодня так обогатить эту роль, а завтра по-другому. Это прелесть, хотя многие артисты напрягаются из-за маленьких ролей.

- А есть ли у вас любимая роль?

- Их много было. Стоит только спектакль списать, как сразу начинаешь тосковать: «Ой, жалко, хорошая была роль». А пока ее играешь - кажется, просто работа. Но вот ее и нет. Думаешь: «О! Как здорово было тогда». Все, что проходит, становится милым сердцу.