Кировский преподаватель йоги: «Человеку важно научиться прислушиваться к самому себе»

Александр Томилов: «Восточная философия дает возможность западному человеку, как минимум, стать более спокойным». Фото: Предоставлено героем публикации

Накануне Международного дня йоги, который отмечается 21 июня, об этом мировоззрении «Комсомолке» рассказал кировский преподаватель йоги Александр Томилов.

«МИРОВОЗЗРЕНИЕ СРАЗУ МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ»

Александр Николаевич начал заниматься йогой с 2013 года. По его словам, это был для него непростой период, когда жизненные проблемы заставили задуматься не только о повседневных делах, но и о чем-то большем.

- Мое увлечение йогой, как и у многих, насколько я знаю, началось с определенного жизненного падения, - пояснил Александр Томилов. - Я начал задаваться глубокими, экзистенциальными вопросами: в чем смысл жизни и что делать, чтобы она была более полноценной и счастливой. Стал читать различную литературу. Изначально это была западная психология, затем один из знакомых дал книжку по йоге. Мировоззрение сразу мне понравилось. Эта система взглядов дала ответы на многие жизненные вопросы. Я нашел сильную поддержку и с помощью этой восточной философии вышел из своей «ямы», в которой в то время находился.

Сначала Александр практиковал один: выполнял асаны, изучал философию, медитировал. Но потом почувствовал, что хочет делиться своими знаниями. И с 2017 года начал преподавать йогу, отучившись на таких известных в нашей стране курсах, как Центр йоги «Прана» и школа «Йога 108» в Москве. Там обучение проводят ведущие в России преподаватели с опытом свыше 20 лет.

- Этим летом поеду в Крым - практиковаться у знаменитого учителя с опытом более 40 лет, Андрея Витальевича Лаппы, - делится Александр. - Андрей подготавливает преподавателей по универсальной йоге, у него пройду 2 ступени. Я и сам обучаю уже не только практике асан, но и провожу семинары для всех желающих познакомиться с йогой поближе. Недавно завершился курс, где я подготовил преподавателей, которые сейчас сами начали делиться своими знаниями и проводить занятия.

В ЗАЛАХ ПРЕОДЛАДАЕТ ХАТХА-ЙОГА

- Александр Николаевич, как Вы считаете: большинство желающих изучить йогу приходит на занятия для улучшения своего физического состояния или уже подготовленные люди, которые стремятся получить духовное развитие?

- Сейчас в залах в основном представлена современная хатха-йога, то есть по большей части акцент идет на физический аспект. Есть и другие направления, но это преобладает. Как правило, человек приходит в зал за своим здоровьем, за состоянием именно физического тела. Это хорошо, ведь такие практики положительно влияют, не только на все системы нашего организма, но и на его внутреннее, психическое состояние, даже, может быть где-то и на мышление. Но это лишь часть самой йоги, не совсем полноценный подход. Западные люди все же больше гонятся за внешней формой, их привлекает выполнение красивых асан. Но для кого-то и это может стать началом поиска ответов на свои жизненные вопросы. Правда, таких, кому интересно что-то большее, у нас пока единицы. В западном мире йога - тренд, люди ходят на нее как на фитнес.

- Как, на Ваш взгляд, меняется человек, который начинает интересоваться также и философией?

- Люди могут не всегда сразу правильно воспринимать ту систему взглядов, которую они начинают изучать. Кроме того, увлечение духовными аспектами может иногда переходить в фанатизм. Но, тем не менее, я считаю, что это определенный период в жизни, через который необходимо пройти, чтобы в дальнейшем прийти к лучшему пониманию этой философии. Могу сказать о себе: на данный момент моя система взглядов тоже не идеальна. Это процесс развития - от ненужного избавляться и постепенно приходить к чему-то большему. Сам процесс может чередоваться: спадами - подъемами, какими-то заблуждениями. Но самое главное, что есть импульс, который позволяет сознанию раскрываться, познавая себя и окружающий мир. Если любая перемена во взглядах человека приносит свои положительные плоды, значит, стоит этим воспользоваться.

Преподаватель йоги начинал с самостоятельного изучения различных асан. Фото: Предоставлено героем публикации

- Могут ли меняться взгляды в процессе познания мира и самого себя? Помогает ли йога разобраться в жизни, решать какие-то важные вопросы?

- Восточная философия дает возможность западному человеку как минимум стать более спокойным. Мы все находимся под определенной системой взглядов. Сейчас преобладает капиталистическая: потребительское отношение к жизни. Человек, живя такими ценностями, постоянно крутится как белка в колесе, догоняя свое счастье, которое никак не может поймать. Восточное же мировоззрение может привнести гармонию, дать возможность остановиться и подумать: куда ты спешишь, для чего тебе все это надо, делает ли это тебя счастливым, в каком состоянии ты в данный момент находишься. Например, медитация позволяет наблюдать за своим умом в процессе практики, что приводит также к более внимательному отношению к своим мыслям и действиям в повседневной жизни.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ НАЙТИ В ЭТОМ УЧЕНИИ ЧТО-ТО СВОЕ

- Если человек сомневается: идти или не идти на занятия, какой совет могли бы дать - что попробовать, с чего начать?

- Если человек ведет малоподвижный образ жизни, неизбежна гиподинамия, а она приводит к проблемам со здоровьем. В любом случае нужно двигаться. Иногда человек обращается с желанием пойти заниматься, и я чувствую, что он переживает, как будет выглядеть в зале, вдруг что-то не получится. Но это большое заблуждение, мы на йоге не пытаемся показать, кто из нас лучше выполняет асаны - у каждого свой уровень гибкости. И это далеко не приоритет в йоге. Необходимо идти, заниматься, найти своего учителя в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Кроме того, необходимо понять, какая интенсивность занятия и уровень практики вам больше подходят. В моей жизни тоже есть люди, которые гораздо опытнее меня и прошли больший путь, я к ним прислушиваюсь и черпаю у них внутреннее вдохновение. Бывает, придешь в плохом настроении, начинаешь слушать лекцию в интернете, и открываются ответы на многие жизненные ситуации, которые необходимо преодолеть. Если мы прорабатываем себя и в зале, и в повседневной жизни, то это более полноценно и эффективно. Как говорят учителя: настоящая йога начинается тогда, когда мы сворачиваем коврики и выходим в жизнь.

Александр подчеркнул, что йога дает возможность развиваться и физически, и психически, и духовно, и ментально. Каждый может найти в этом учении что-то свое: зависит от потребностей. Если человек желает только практику асан, это тоже хорошо. Но в плане успехов в йоге это к высоким результатам не приведет.

- Духовным аспектом люди начинают интересоваться, когда происходят серьезные падения, потери, - отмечает преподаватель. - Человек либо опускается, бездействуя и увлекаясь алкоголем, или как вариант, берет себя в руки и с помощью духовной системы находит поддержку. Главное, чтобы это не приводило к фанатизму: «то, чем я занимаюсь - правильно, остальное - нет». Духовный аспект дает мощную поддержку в преодолении трудностей, учит проще относиться к потерям. Рано или поздно нам всем придется расстаться с тем, что мы нажили в этой жизни и привязываться к чему-либо вообще не стоит. Любая привязанность ограничивает нас. А для того, чтобы иметь правильный вектор в жизни, человеку важно научиться прислушиваться к самому себе. И научиться понимать: в чем его предназначение в жизни и как можно раскрыть свой потенциал.