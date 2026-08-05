От Стрижей до Вятских Полян: стало известно, где в Кировской области не советуют купаться

Кировчан предупредили о небезопасной для купания воде в 11 водоемах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области по итогам очередного мониторинга качества воды жителям не рекомендуют купаться в 11 водоемах. В пробах, взятых в этих местах отдыха, выявили несоответствие нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

По данным на 4 августа 2026 года, муниципалитеты определили в регионе 34 пляжа. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям получили 29 объектов.

С начала мониторинга специалисты отобрали и исследовали 273 пробы воды из водоемов, которые жители Кировской области используют для отдыха и купания. Только за последнюю неделю лабораторную проверку прошли еще 46 проб.

Воду исследовали по нескольким направлениям - санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По последнему критерию все взятые пробы соответствовали установленным требованиям. Патогенных микроорганизмов специалисты также не обнаружили.

При этом в ряде водоемов результаты исследования по микробиологическим показателям оказались неудовлетворительными. В список вошли карьеры в поселке Стрижи Оричевского района, Большой Кирсинский пруд в Кирсе, Белохолуницкий пруд в Белой Холунице и Омутнинское водохранилище в Омутнинске.

Отклонения также обнаружили в пробах из Вятки в Слободском и Вятских Полянах, Пижмы в Советске и Лузы в городе Луза. Кроме того, купаться не рекомендуют в реке Лала в поселке Лальск и реке Юг в поселках Демьяново и Подосиновец.

Всего в перечне оказались 11 водоемов. Жителям рекомендуют воздержаться от купания в этих местах.

Кроме перечисленных объектов, специалисты исследовали воду на пляже реки Вятки в Кирове и поселке Мурыгино, в реке Чепце в Кирово-Чепецке, Олюнинском пруду в Шабалинском районе и Светловском пруду в Котельничском районе.

Проверки также прошли на Вятке в селе Вишкиль, Моломе в поселке Ленинская Искра и реке Кильмезь в одноименном поселке. В перечень вошли и другие места отдыха региона.

Для профилактики кишечных инфекций жителям Кировской области рекомендуют выбирать только специально оборудованные места для купания. Во время нахождения в воде следует избегать ее попадания в рот, а для питья использовать кипяченую или бутилированную воду.