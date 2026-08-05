Фельдшеру пришлось идти пешком с четырьмя сумками: в Лузе закрыли медпункт

В Лузе фельдшер уволилась после отказа помочь ей с транспортом. Фото: ОНФ.

В Лузе спустя год после возобновления работы вновь закрылся медпункт в районе Лесобиржа № 3. Без медицинской помощи рядом с домом остались более 400 местных жителей, сообщили в Народном фронте Кировской области.

Медпункт возобновил работу около года назад после обращения общественников. До этого он, как и медпункт в Лесобирже № 4, был закрыт более десяти лет из-за отсутствия медицинских работников. Все это время жителям приходилось обращаться в Лузскую центральную районную больницу, расположенную более чем в 3,5 километра.

После вмешательства Народного фронта региональный минздрав нашел специалиста. Дополнительную ставку взяла медик, которая также работала в ФАПе деревни Куликово. Дважды в неделю она приезжала в Лесобиржу № 3 и принимала пациентов по четыре часа.

Работать приходилось в непростых условиях. По данным общественников, в помещении не было отопления, канализации и воды. Несмотря на это, фельдшер проработала там около года.

Новые сложности возникли во время топливного кризиса. Женщина добиралась до ФАПов и ездила к пациентам на собственном автомобиле. От ее дома до Куликово необходимо преодолеть более 15 километров в одну сторону, а от деревни до Лесобиржи - еще свыше 10 километров.

Фельдшер попросила руководство больницы временно организовать для нее транспорт или предоставить возможность заправлять личный автомобиль вне очереди наравне со спецтранспортом. По информации Народного фронта, ей отказали. Причиной стало отсутствие закрепленного за медпунктом спецтранспорта. Женщине также указали, что расходы на заправку личной машины она может оплачивать самостоятельно. При этом, как утверждают общественники, зарплата за работу в медпункте составляла 11 тысяч рублей.

Однажды после работы в Куликово фельдшеру пришлось отправиться в Лесобиржу пешком. С собой у нее были четыре тяжелые сумки с документами, медицинскими картами, тонометром и другим оборудованием. По дороге женщину встретила знакомая и подвезла до места.

После этого случая фельдшер написала заявление об увольнении. По словам жителей, сейчас медпункт не работает, а о появлении нового специалиста им не сообщали.

Люди вновь обратились за помощью в Народный фронт. Общественники направили обращение в прокуратуру.