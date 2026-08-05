«Я очень люблю людей»: мама восьмерых детей из Кирова впервые сдала кровь

В Кирове многодетная мама восьмерых детей стала донором. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

Многодетная мама из Кирова Вирсавия Мазурина осуществила мечту, которую откладывала много лет. В 36 лет женщина впервые пришла в Кировский центр крови и стала донором. Теперь останавливаться на одной донации она не собирается и планирует сдавать кровь регулярно.

Вирсавия вместе с мужем воспитывает восьмерых родных детей - пятерых дочерей и троих сыновей. Старшему ребенку в семье уже 17 лет, а младшему всего три года. Желание стать донором у кировчанки появилось давно, однако забота о большой семье долгое время не позволяла найти возможность для первой донации.

Стремление помогать другим для Вирсавии связано в том числе с ее собственным детством. Она выросла в еще более многочисленной семье - вместе с 14 родными братьями и сестрами. По словам многодетной мамы, родители с ранних лет учили детей состраданию и внимательному отношению к тем, кому требуется помощь.

Вирсавия рассказала, что любит людей и много общается в том числе с теми, кто столкнулся с проблемами со здоровьем. Именно поэтому одним из способов помогать окружающим она выбрала донорство крови.

Первый визит в Кировский центр крови оставил у многодетной мамы хорошие впечатления. Кировчанка отметила внимательное отношение сотрудников. Перед процедурой ей подробно рассказали обо всех этапах, во время донации специалисты следили за ее самочувствием и отвечали на возникающие вопросы.

Своими принципами воспитания восьмерых детей Вирсавия также поделилась с сотрудниками центра. Каких-либо особых секретов у семьи, по ее словам, нет. Главное для родителей - любить ребенка и принимать его характер и потребности.

Особенно важным такой подход становится, когда дети достигают подросткового возраста. Мама восьмерых детей считает, что вместо постоянной борьбы с подростками взрослым стоит разговаривать с ними, уметь выслушать и помочь в сложной ситуации. Не меньшее значение имеет личный пример родителей, которые могут показать детям, что такое доброта и умение прощать.

После первой донации Вирсавия намерена продолжить донорский путь и приходить в центр крови регулярно.

Добавим, многодетным семьям Кировской области доступны 17 региональных мер поддержки. С 1 января 2025 года по инициативе губернатора Александра Соколова их предоставляют независимо от уровня доходов семьи.