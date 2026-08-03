Возраст не помеха: кировские хирурги успешно прооперировали 95-летнюю пациентку с тяжелым заболеванием

Малоинвазивные технологии меняют подход к лечению пожилых пациентов. Фото: минздрав.

В Кировской областной клинической больнице все чаще проводят сложные малоинвазивные операции пациентам старшего возраста. Только за первые шесть месяцев 2026 года в отделении абдоминальной хирургии лечение прошли около 70 человек старше 75 лет. Из них 12 пациентов уже перешагнули 85-летний рубеж.

Как рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии Игорь Попырин, современные эндоскопические и лапароскопические технологии позволяют выполнять сложные хирургические вмешательства без больших разрезов, что особенно важно для пожилых людей.

По словам специалиста, чаще всего врачам приходится сталкиваться с заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь встречается у 10-20% взрослых, а среди женщин старше 80 лет этот показатель достигает почти половины. При этом камни в желчных протоках способны вызвать тяжелые осложнения - механическую желтуху, панкреатит, воспаление желчных протоков и даже цирроз печени.

- У людей старческого возраста заболевание нередко долго протекает без выраженных симптомов. Камни могут годами не беспокоить человека, а затем внезапно привести к тяжелому приступу. Особенно сложными считаются случаи с крупными камнями или их неудобным расположением, когда многое зависит от опыта хирурга и правильно выбранной тактики лечения, - отметил Игорь Попырин.

Одной из пациенток отделения стала 95-летняя женщина, поступившая с острым воспалением, вызванным камнями в желчном пузыре и протоках. Медики выбрали двухэтапное лечение. Сначала эндоскопическим способом через рот удалили камни из желчного протока, а затем через небольшие проколы выполнили лапароскопическую операцию по удалению воспаленного желчного пузыря. После лечения пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

Еще одной пациенткой стала 85-летняя женщина с крупными камнями в желчном протоке. Во время первой операции извлечь их полностью не удалось. Тогда хирурги установили специальный стент, который восстановил нормальный отток желчи. Через несколько месяцев врач Иван Пшиков выполнил повторное малоинвазивное вмешательство, удалил стент и извлек оставшиеся камни. Такой подход позволил избежать тяжелой полостной операции и дал пациентке возможность восстановиться между этапами лечения.

Главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников отметил, что современные малоинвазивные технологии значительно расширили возможности хирургической помощи пожилым пациентам. По его словам, во многих случаях риск осложнений от самого заболевания оказывается значительно выше, чем риск плановой операции, особенно если используются щадящие методы лечения.