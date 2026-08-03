Очереди ушли, топлива стало больше: в Кировской области отменяют ограничения на АЗС

Кировским водителям снова разрешат заправляться в любой день. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 августа автомобилисты Кировской области снова смогут заправляться без учета номеров машин. Власти региона решили отменить введенные ранее ограничения на отпуск топлива после того, как ситуация на АЗС начала стабилизироваться. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.

По словам главы региона, решение приняли на заседании оперативного штаба. В последние дни очереди на автозаправочных станциях значительно сократились, а на некоторых АЗС исчезли полностью. Поэтому с понедельника, 3 августа, распределять автомобили по номерам при продаже топлива больше не будут.

ПОСТАВКИ БЕНЗИНА УВЕЛИЧИЛИ ПОЧТИ ВДВОЕ

Одной из причин улучшения ситуации стало увеличение объемов поступающего в регион топлива. По словам Александра Соколова, после договоренности с руководством «Лукойла» поставки бензина выросли с 300 тонн 8 июля до 550 тонн.

При этом на нефтебазах сохраняется необходимый резерв. Сейчас там находится около 1,5 тысячи тонн бензина АИ-92, тысяча тонн АИ-95 и 1,9 тысячи тонн дизельного топлива.

Дополнительные партии уже направляются в Кировскую область. В пути находятся еще 5,9 тысячи тонн АИ-92, 658 тонн АИ-95 и почти 2,9 тысячи тонн дизельного топлива.

Изменения начались и на самих заправках. По информации губернатора, сеть АЗС «Движение» приступила к снижению стоимости топлива и намерена продолжить корректировать цены.

До официальной отмены ограничений 3 августа на автозаправочных станциях продолжат дежурить сотрудники Росгвардии.

АЖИОТАЖ УВЕЛИЧИЛ СПРОС НА ТОПЛИВО

Проблемы с бензином возникли не только в Кировской области. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер.

Производство нефтепродуктов в стране частично сократилось на фоне атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Власти России ввели ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также анонсировали импортные поставки нефтепродуктов.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что запасов топлива достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Одновременно возникший ажиотаж привел к увеличению спроса примерно на 20-30%. Для перестройки логистики и доставки необходимых объемов топлива в регионы потребовалось дополнительное время.

В Кировской области рост поставок уже позволил сократить очереди и отказаться от временной схемы заправки автомобилей по номерам. С 3 августа водители смогут покупать топливо в обычном режиме.