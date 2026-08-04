«Вам положена компенсация»: как один звонок лишил жительницу Кировской области 9 млн рублей

Аферисты представились сотрудниками соцзащиты и выманили у кировчанки 9 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кировской области стала жертвой мошенников и лишилась девяти миллионов рублей. Деньги предназначались ее дочери, отец которой погиб в зоне СВО. Аферисты несколько месяцев держали женщину под психологическим давлением, а началась история со звонка якобы из социальной защиты. О случае рассказали в региональном отделении Народного фронта.

После поступления денег на счет матери девочки позвонил неизвестный, который представился сотрудником соцзащиты. Мужчина заявил, что семьям военнослужащих якобы предоставляют земельные участки под строительство. Если земля семье не нужна, вместо нее можно получить компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Для оформления выплаты собеседник попросил женщину назвать СНИЛС. При этом злоумышленники уже располагали паспортными данными пострадавшей и ее погибшего супруга, поэтому разговор не сразу вызвал у нее подозрения.

Передав информацию, женщина неожиданно услышала в трубке еще один голос. Некий куратор давал собеседнику указания, как продолжать разговор и что необходимо его «потянуть». Кировчанка поняла, что происходит что-то подозрительное, сбросила вызов и заблокировала номер.

Однако на этом аферисты не остановились. Спустя некоторое время ей позвонил другой человек и представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что личный кабинет женщины якобы взломан, а преступники могут совершить от ее имени денежный перевод. Затем к разговору подключили лжесотрудника ФСБ.

Женщину убедили, что мошенники уже пытались отправить деньги в адрес некоего украинского преступника, но операцию якобы удалось остановить при помощи Центробанка. После этого на пострадавшую начали оказывать психологическое давление.

Обман продолжался несколько месяцев. Все это время кировчанка переводила деньги на разные счета. Позже ее убедили передать крупную сумму наличными. Женщина придумала кодовое слово, назвала его приехавшему курьеру и отдала мужчине сумку с деньгами.

Только спустя время она поняла, что все это время общалась с мошенниками. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Сейчас обстоятельствами произошедшего занимается полиция.

В Народном фронте призвали жителей региона не сообщать неизвестным по телефону персональные данные и коды из СМС. Семьям участников СВО рекомендуют проверять информацию о положенных льготах и мерах поддержки через официальные организации.