Нашли на дне реки: пропавших супругов из Кирово-Чепецка нашли погибшими в затонувшем автомобиле

Супруги уехали отдыхать на Вятку и не вернулись домой. Фото: правительство области, Лиза Алерт.

В Кировской области завершились поиски семейной пары из Кирово-Чепецка, которая пропала после поездки на природу. Мужчину и женщину обнаружили погибшими в салоне автомобиля, находившегося в реке Вятке. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

О пропаже супругов стало известно днем 3 августа. В межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратился их сын. Он рассказал полицейским, что двумя днями ранее его 47-летний отец и 46-летняя мать отправились отдыхать на природу. К назначенному времени супруги домой не вернулись и перестали выходить на связь.

К поискам семейной пары подключили личный состав межмуниципального отдела МВД, сотрудников регионального управления полиции, волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и местных жителей.

Правоохранители начали восстанавливать маршрут, по которому передвигались пропавшие. В результате удалось установить, что супруги отправились к берегу реки Вятки неподалеку от поселка Боровица.

К поисковой операции присоединились неравнодушные жители. Двое мужчин обследовали реку на лодке и заметили находившийся в воде автомобиль. Машину впоследствии извлекли из реки. В салоне обнаружили тела пропавших мужчины и женщины.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, супруги могли уснуть в автомобиле во время отдыха у реки. Предполагается, что после этого машина скатилась с берега и оказалась в воде. Окончательные обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» распространял ориентировки на пропавших супругов. Волонтеры сообщали, что их местонахождение оставалось неизвестным с 31 июля.

В полиции поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках семейной пары.

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