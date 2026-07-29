Минус 20 кг за месяц: кировские врачи помогли пациентке весом 170 кг сбросить вес

Хирурги выполнили лапароскопическое минигастрошунтирование. Фото: минздрав Кировской области.

В Кировской клинической больнице №7 бариатрические операции с 2026 года официально проводят в рамках ОМС. Одной из пациенток стала женщина весом 170 кг, которая много лет пыталась похудеть. Через месяц после хирургического вмешательства она сбросила уже 20 кг.

Высокотехнологичную помощь пациентам с тяжелыми формами ожирения в хирургическом отделении больницы оказывают с 2021 года. За это время врачи выполнили более 150 вмешательств. С 2026 года бариатрия вошла в перечень высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением ККБ №7 Сергей Ершков, к операции прибегают не во всех случаях. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, хирургическое лечение рассматривают, если медикаментозная терапия в течение года не дала необходимого результата. Бариатрические вмешательства применяют в том числе у пациентов с индексом массы тела выше 35 при наличии сопутствующих метаболических нарушений.

Одну из таких операций в Кирове провели в начале 2026 года. Пациентка годами безуспешно боролась с лишним весом. К моменту госпитализации она весила 170 кг, объем талии составлял около 160 см, а индекс массы тела достигал 56. Кроме того, у женщины впервые выявили сахарный диабет второго типа.

По словам Сергея Ершкова, у пациентки сформировался так называемый тучный метаболический фенотип. При таком состоянии обмен веществ замедляется, а снизить вес с помощью диеты и лекарств становится значительно сложнее.

Хирурги выполнили лапароскопическое минигастрошунтирование. Во время малоинвазивной операции формируется небольшой желудок объемом около 30-50 мл и изменяется путь прохождения пищи по кишечнику. В результате уменьшается объем пищи, который человек способен съесть, и меняется ее усвоение.

Уже через несколько дней женщину выписали из больницы, а спустя месяц ее вес уменьшился на 20 кг. По расчетам заведующего отделением, в течение ближайших года-полутора пациентка может потерять более 70 кг.

Главный врач ККБ №7 Александр Соболев пояснил, что направление на хирургическое лечение по ОМС начинается с обращения к эндокринологу по месту жительства.