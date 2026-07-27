Вернули зарплаты, лекарства и деньги за ЖКХ: чем закончились полгода проверок в Кировской области

В Кировской области за полгода после проверок прокуратуры возбудили 74 уголовных дела. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года прокуратура Кировской области выявила более 28 тыс. нарушений федерального законодательства и прав граждан. Свыше 5 тыс. человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, а материалы прокурорских проверок стали основанием для возбуждения 74 уголовных дел. Итоги работы ведомства 23 июля подвели на заседании коллегии под председательством прокурора области Юрия Рываева.

ЗАРПЛАТЫ ВЕРНУЛИ 900 РАБОТНИКАМ

Одним из направлений работы стала защита трудовых прав жителей региона. Вмешательство прокуратуры помогло более чем 900 работникам получить зарплату, которую работодатели не выплатили вовремя.

Общая сумма погашенной задолженности превысила 40 млн рублей.

Отдельное внимание уделялось поддержке участников специальной военной операции и их семей. Совместно с фондом «Защитники Отечества» прокуратура проводила приемы граждан. За помощью обратились более 600 человек.

По инициативе надзорного ведомства в регионе также скорректировали нормативную базу. Изменения затронули ресоциализацию ветеранов, квотирование рабочих мест при их трудоустройстве, а также предоставление государственной поддержки семьям участников СВО с разной регистрацией.

ЛЕКАРСТВА И МЕДИЗДЕЛИЯ

Свыше 400 нарушений закона прокуратура обнаружила в сфере здравоохранения. Претензии касались в том числе строительства и ремонта медицинских объектов, закупки оборудования и кадрового обеспечения учреждений.

После вмешательства прокуроров более 100 пациентов получили необходимые лекарства и медицинские изделия.

Еще свыше 500 нарушений выявили при проверках соблюдения прав инвалидов. Речь шла в том числе о доступности объектов и предоставлении технических средств реабилитации. В результате удалось восстановить права более 200 инвалидов и пожилых жителей области.

ПРАВА 6,7 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ВОССТАНОВИЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕРОК

Значительная часть работы прокуратуры была связана с защитой несовершеннолетних. За шесть месяцев после вмешательства ведомства восстановили права более 6,7 тыс. детей.

Материалы прокурорских проверок в этой сфере стали основанием для возбуждения 26 уголовных дел.

КИРОВЧАНАМ ВЕРНУЛИ МИЛЛИОНЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В сфере ЖКХ после прокурорского вмешательства устранили 4 тыс. нарушений. Имущественные права потребителей восстановили по 1,7 тыс. лицевых счетов, жителям вернули 3,4 млн рублей.

Кроме того, 173 бесхозяйных объекта коммунальной инфраструктуры приняли на баланс, а объекты ЖКХ с инвестиционной составляющей в 20 млн рублей передали в концессию. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями сократилась на 6 млн рублей. Также были скорректированы размеры тарифов для населения на 165 млн рублей.

Еще более 3,3 млн рублей вернули потребителям после перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

51 НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ ЛИКВИДИРОВАЛИ В РЕГИОНЕ

В сфере охраны природы и природопользования прокуроры выявили 1,7 тыс. нарушений. Ведомство продолжило через суд добиваться возмещения ущерба от незаконных рубок по нераскрытым преступлениям и возвращения государству земель в водоохранных зонах, которые находились в чужом незаконном владении.

По искам прокуроров в 2026 году удалось обеспечить свободный доступ жителей к 19 земельным участкам возле водных объектов.

Еще одним результатом стало устранение 51 несанкционированной свалки.

БОЛЕЕ 1,4 ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ ВЫЯВИЛИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Прокуратура продолжила проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. За первое полугодие специалисты обнаружили свыше 1,4 тыс. нарушений. Более 400 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Проверки затронули и соблюдение прав предпринимателей. В этой сфере выявили более 1,3 тыс. нарушений. Кроме того, прокуратура отклонила 285 заявлений о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении бизнеса. Это 61,7% от поступивших на согласование заявлений.

В СУДЫ НАПРАВИЛИ ИСКИ НА 243 МЛН РУБЛЕЙ

Для восстановления нарушенных прав прокуратура активно обращалась в суды. За шесть месяцев туда направили 1830 исков на общую сумму 243 млн рублей.

В первую очередь прокуроры защищали имущественные, трудовые, жилищные и пенсионные права жителей. Особое внимание уделялось интересам детей, инвалидов, пожилых людей и многодетных семей.

Кроме того, за первое полугодие прокуроры приняли участие в рассмотрении 2,3 тыс. уголовных дел и более 3 тыс. гражданских, административных и арбитражных дел.