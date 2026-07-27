ДК, библиотека, а следом и почта: жители Шешурги опасаются закрытия важных для села учреждений

В селе под Кировом хотят закрыть Дом культуры и библиотеку. Фото: местных жителей.

Жители села Шешурга Тужинского района Кировской области выступили против планируемого закрытия местных Дома культуры и библиотеки. Учреждения находятся в одном здании и остаются единственными объектами культуры в населенном пункте. Закрыть их местные власти планируют осенью 2026 года.

По данным, которые приводят сельчане, официально в Шешурге зарегистрирован 91 человек, постоянно проживают 48 жителей. Большую часть населения составляют пенсионеры. При этом летом село заметно оживает: приезжают дачники, отпускники, молодежь и дети на каникулы. В июле 2026 года в Шешурге находились 94 человека.

Местные жители отмечают, что Дом культуры и библиотека работают круглый год. Здесь организуют концерты, выставки, викторины, театральные постановки, памятные акции и другие мероприятия. Летом учреждения становятся местом досуга для детей, приезжающих в село на каникулы.

В 2024 году в библиотеке появился музейный уголок с этнографическими экспонатами. Его создали силами работников культуры. По словам сельчан, экспозицию посещают не только местные жители, но и гости Шешурги.

Зимой здание используется и для другой общественной работы. Здесь собираются местные женщины, которые вяжут нашлемники, готовят ткань для маскировочных сетей и занимаются другой помощью участникам специальной военной операции.

При этом работу Дома культуры и библиотеки фактически обеспечивает один человек, совмещающий обязанности заведующей ДК и библиотекаря. После сокращений сотрудница работает на 0,25 ставки. За территорией возле здания ухаживают сами жители, они же, по их словам, своими силами устраняли его аварийное состояние.

О планах закрыть учреждения сельчане узнали в 2026 году. Свое несогласие они выразили на сходе 17 июня, в котором приняли участие 25 жителей Шешурги и представители администрации Тужинского муниципального округа.

Жители опасаются, что вслед за Домом культуры и библиотекой может прекратить работу почтовый участок, расположенный в том же здании. В таком случае для решения ряда бытовых вопросов пенсионерам придется ездить в Тужу, которая находится примерно в 40 километрах от села. По словам сельчан, под вопросом остается и дальнейшая работа местного магазина.

Жители Шешурги просят сохранить Дом культуры и библиотеку, поскольку эти учреждения остаются для села местом проведения мероприятий, детского досуга и общественной жизни.