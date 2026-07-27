Камни годами не давали о себе знать: 95-летней кировчанке провели две малоинвазивные операции

В Кирове 95-летней пациентке удалили камни и воспаленный желчный пузырь. Фото: минздрав.

В Кировской областной клинической больнице провели операцию 95-летней пациентке, которая экстренно поступила с острым воспалением на фоне камней в желчном пузыре и желчных протоках. Несмотря на возраст женщины, врачам удалось провести лечение с помощью малоинвазивных технологий.

Как рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии КОКБ Игорь Попырин, лечение проходило в два этапа. Сначала специалисты эндоскопическим способом, без разрезов, через рот удалили камни из желчного протока. После этого пациентке лапароскопически, через небольшие проколы в брюшной стенке, удалили воспаленный желчный пузырь. Операция прошла успешно, женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

В КОКБ отмечают, что малоинвазивные методики позволяют проводить хирургическое лечение в том числе пациентам старшего и преклонного возраста. За первые шесть месяцев 2026 года в отделении абдоминальной хирургии помощь получили около 70 человек старше 75 лет. Среди них 12 пациентов были старше 85 лет.

Одной из наиболее распространенных патологий остаются заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь встречается у 10-20% взрослого населения, а среди женщин старше 80 лет показатель достигает 45-50%.

Одним из осложнений заболевания является холедохолитиаз - наличие камней в желчных протоках. Он развивается у 10-35% пациентов с желчнокаменной болезнью и может привести к механической желтухе, холангиту, панкреатиту и циррозу печени.

По словам Игоря Попырина, у пожилых людей заболевание способно долго протекать без выраженных симптомов. Камни могут годами не беспокоить человека, а затем стать причиной острого состояния. Дополнительные сложности возникают при крупных камнях, их неудобном расположении и анатомических особенностях пациента.

Еще одну малоинвазивную операцию в больнице провели 85-летней женщине. Она поступила с крупными камнями в желчном протоке, которые не удалось извлечь эндоскопически с первой попытки. Врачи установили стент для восстановления оттока желчи и дали пациентке время на восстановление. Через несколько месяцев хирург Иван Пшиков провел повторное вмешательство, во время которого удалил стент и камни. Полостная операция женщине не потребовалась.

Главный врач КОКБ Вадим Ральников отметил, что применение малоинвазивных технологий расширяет возможности лечения пожилых пациентов. По его словам, во многих случаях риск осложнений самого заболевания выше рисков планового хирургического вмешательства.