Кировская область заняла 45-е место в России по росту розничной торговли

Оборот розничной торговли в Кировской области вырос на 5,3%. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оборот розничной торговли в Кировской области за январь-май 2026 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста этого показателя регион занял 45-е место в России.

По данным рейтинга РИА «Новости», за первые пять месяцев текущего года оборот розничной торговли в расчете на одного жителя Кировской области составил 140,2 тысячи рублей. Доля региона в общем объеме российской розницы достигла 0,59%.

В целом по стране потребительская активность также продолжила расти. За январь-май 2026 года оборот розничной торговли увеличился на 5% по сравнению с первыми пятью месяцами 2025 года. Таким образом, динамика в Кировской области оказалась немного выше среднероссийской.

Наиболее заметный рост в России зафиксирован в торговле промышленными товарами. За пять месяцев их продажи увеличились на 7,2%. Оборот торговли продуктами питания вырос на 2,8%. Одним из факторов, поддерживающих потребительский спрос, эксперты называют увеличение заработных плат.

Положительная динамика розничной торговли отмечена в 84 российских регионах. При этом сразу в пяти субъектах страны рост превысил 10%. Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где показатель увеличился на 18,8%. Следом расположились Ивановская область с ростом на 12,2% и Краснодарский край - на 11,5%.

В первую пятерку также вошли Башкирия и Астраханская область. В Башкирии оборот розничной торговли за пять месяцев вырос на 10,8%, в Астраханской области - на 10,6%. Единственным регионом, где зафиксировали снижение показателя, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там оборот сократился на 2,9%.

Эксперты также сравнили регионы по объему розничной торговли на одного жителя. Максимальный показатель зафиксирован в Москве - 263 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге он составил 261 тысячу рублей, в Сахалинской области - 258 тысяч. На этом фоне показатель Кировской области заметно ниже - 140,2 тысячи рублей на человека за январь-май.

Наименьший оборот розничной торговли в расчете на одного жителя отмечен в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Тыве - менее 100 тысяч рублей.

Таким образом, Кировская область по итогам первых пяти месяцев 2026 года расположилась в середине российского рейтинга по динамике розничной торговли. При росте на 5,3% регион немного превысил средний показатель по стране, который составил 5%.