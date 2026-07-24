Фестиваль «На семи холмах-2026»: афиша мероприятий и состав артистов

Кировчан ждет множество концертов и спектаклей. Фото: 7-holmovfest.ru/

С 7 по 16 августа в Кирове пройдет юбилейный, пятый сезон Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах». Чем будут удивлять кировчан приглашенные артисты в этот раз, расскажет «Комсомолка».

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

В 2026 году на Вятку приедет множество актеров из популярных сериалов и фильмов. Среди гостей можно будет увидеть Николая Добрынина («Сваты», «Молодежка», «Против всех»), Елену Валюшкину («Формула любви», «Универ», «Горько»), Григория Сиятвинда («Жмурки», «Кухня»), Александра Самойленко («Мосгаз», «Папины дочки»), Ольгу Красько («Турецкий гамбит», «Склифосовский»), Павла Трубинера («Ланцет», «Мамы чемпионов»), Павла Майкова («Бригада», «Девушки с Макаровым») и других известных артистов.

Также на фестивале выступят такие певцы, как Марина Хлебникова («Чашка кофею», «Дожди», «Солнышко мое, вставай!»), Аким Тышко (участник группы «Чистый голос»), Александр Елкин (финалист шоу «Ну-ка, все вместе!»), Дмитрий Венгеров (финалист шоу «Голос») и Ирина Ортман (экс-участница группы «Тутси»).

А еще в этом сезоне примет участие признанный мастер дубляжа Евгения Игумнова, озвучивавшая в российском прокате Киру Найтли, Анджелину Джоли и Кэмерон Диаз.

АФИША ФЕСТИВАЛЯ

7 августа, пятница:

- 18.30 - «красная дорожка» на Театральной площади;

- 19.00 - гала-концерт открытия фестиваля «На семи холмах - 2026» (12+) с участием Оксаны Сташенко, Павла Майкова, Ольги Красько, Ивана Капорина, Максима Колосова и других звезд. Ведущим выступит Сергей Новожилов - президент и основатель фестиваля. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

8 августа, суббота:

- 14.00, 19.00 - спектакль «Записки сумасшедшего» с живым музыкальным сопровождением (12+) с Павлом Майковым и Кирой Кауфман. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37);

- 17.00 - гала-концерт звезд фестиваля «На семи холмах - 2026» (12+) в Кирово-Чепецке. Дворец культуры «Дружба» (ул. Островского, 6);

- 18.30 - спектакль «Не Чехов. Две сестры» (12+) с Евгенией Лютой и Ольгой Сарычевой. Кировский театр кукол (ул. Спасская, 22).

9 августа, воскресенье:

- 14.00, 19.00 - комедия Милоша Радовича «Суп из канарейки» (12+) с Татьяной Васильевой, Игорем Скляром и Максимом Дорофеевым. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37);

- 18.30 - музыкально-поэтический спектакль «Механика любви» (12+) с Ольгой Красько и Максимом Колосовым. Кировский театр кукол (ул. Спасская, 22).

10 августа, понедельник:

- 19.00 - трагикомедия «Дядюшкин сон» по мотивам повести Ф.М. Достоевского (16+) с Аленой Яковлевой, Александром Семчевым и другими. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

11 августа, вторник:

- 19.00 - комедия «Старший сын» по пьесе А.В. Вампилова (16+) с Александром Самойленко, Юлией Максютиной и другими. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

12 августа, среда:

- 19.00 - трагикомедия «Дикая утка» по пьесе Г. Ибсена на музыку А. Лукашевича (12+) с Анастасией Немоляевой, Денисом Яковлевым и другими. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

13 августа, четверг:

- 18.30 - авторский моноспектакль Алены Биккуловой «Валентина Толкунова. Я не могу иначе…» (12+). Кировский театр кукол (ул. Спасская, 22);

- 19.00 - комедия «Добрый барин» по пьесе А.Н. Островского (12+) с Николаем Добрыниным, Григорием Сиятвинда, Павлом Трубинером и Асей Борисовой. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

14 августа, пятница:

- 18.30 - спектакль-квартирник от Ленсоветовцев «Любовь в сердце» (6+) с Сергеем Перегудовым и Максимом Ханжовым. Кировский театр кукол (ул. Спасская, 22);

- 19.00 - комедия «Близкие люди» по пьесе А. Гиля (16+) с Еленой Валюшкиной, Николаем Добрыниным и Асей Борисовой. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

15 августа, суббота:

- 14.00, 19.00 - спектакль «Я - Майя» по пьесе М. Розовского «Букеты и веники» (16+) с Ксенией Некрасовой, Игорем Скрипко и другими. Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37);

- 18.30 - творческий вечер Марины Хлебниковой (12+). Кировский театр кукол (ул. Спасская, 22).

16 августа, воскресенье:

- 18.30 - «красная дорожка» на Театральной площади;

- 19.00 - гала-концерт закрытия фестиваля «На семи холмах - 2026» (12+). Кировский драмтеатр (ул. Московская, 37).

Купить билеты можно здесь.