Очереди сокращаются, цены снижаются: в Кировской области готовятся снять ограничения на бензин

Власти Кировской области рассмотрят отмену ограничений на продажу топлива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области готовятся рассмотреть вопрос об отмене ограничений, введенных на топливном рынке. Ситуация с бензином в регионе постепенно стабилизируется, очереди на АЗС сокращаются, а частные сети начали снижать цены. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов на оперативном совещании.

По словам главы региона, автовладельцы уже могут заметить изменения на заправках. В частные сети начал поступать более дешевый бензин, что позволило скорректировать стоимость топлива. Если положительная динамика сохранится, уже на этой неделе власти соберут оперативный штаб, где обсудят возможность снятия действующих ограничений.

О текущей ситуации на топливном рынке доложил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Максим Горностаев. По его словам, в Кирове все виды топлива сейчас доступны на всех 11 АЗС «Лукойла». Бензин также есть на девяти заправках сети «Движение» и всех шести АЗС «Киров-Нефти».

Изменилась ситуация и с очередями. На пяти заправках «Лукойла» их протяженность сократилась примерно до 100 метров. Еще на шести АЗС этой сети очередей уже нет. При этом стоимость бензина на заправках компании оставалась на прежнем уровне.

Кроме того, на АЗС «Лукойла» увеличили лимит топлива, которое может приобрести один автомобилист. Если ранее действовало ограничение в 30 литров, то теперь разрешено заправлять до 40 литров. На заправках «Движения» и «Киров-Нефти», по данным регионального Минэнерго, зафиксировано снижение стоимости топлива.

Стабилизировать ситуацию удалось в том числе за счет увеличения объемов поставок. Менее чем за месяц количество бензина, ежедневно поступающего в Кировскую область благодаря договоренности губернатора Александра Соколова с руководством «Лукойла», выросло более чем в два раза - с 250 до 540 тонн в сутки.

К настоящему времени в регионе сформирован запас бензина и дизельного топлива. Однако увеличивать объем поставок планируют и дальше. Александр Соколов поручил продолжить переговоры с «Лукойлом», чтобы довести ежедневные поставки топлива в Кировскую область до 600 тонн.

Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, власти рассмотрят отмену ограничений на топливном рынке уже на этой неделе.