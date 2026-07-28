Стало известно, какие выплаты получат пострадавшие при ракетном ударе в Кирове

Пострадавшим при ракетном ударе в Кирове выплатят до 627 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской области начались выплаты семьям погибших в результате ракетного удара по одному из предприятий Кирова 24 июля. О мерах поддержки на оперативном совещании 28 июля рассказал председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов. Единовременная помощь составит 1,5 млн рублей на семью. Компенсации также предусмотрены для пострадавших, жителей, чье имущество получило повреждения, предпринимателей и организаций.

По последним данным, в результате удара погибли пять человек, еще 27 получили травмы. Перед обсуждением последствий губернатор Александр Соколов объявил минуту молчания в память о погибших и сообщил, что представил их к государственным наградам.

На выплаты Минсоцразвития региона выделило из резервного фонда правительства более 20 млн рублей. На единовременную помощь в связи с гибелью родственников имеют право 15 человек. Выплата в размере 1,5 млн рублей распределяется между членами каждой семьи в равных долях. Девяти получателям деньги уже перечислили. Еще от шести ожидают заявления, других документов для оформления не требуется.

Размер компенсации пострадавшим зависит от тяжести полученных травм. При тяжком вреде здоровью или вреде средней тяжести предусмотрено по 627 тысяч рублей на человека, при легком - по 313 тысяч рублей.

На 28 июля власти получили 17 заявлений от 27 пострадавших. Десять поступили от людей с легкими травмами, которые проходят амбулаторное лечение, еще семь - от пациентов Центра травматологии. По словам Михаила Сандалова, перечисление этих выплат должно начаться не позднее конца следующей недели.

Помощь предусмотрена и для жителей, имущество которых было повреждено. Власти также планируют восстановить остекление жилых домов и социальных объектов. Среди пострадавших зданий - центр культурно-творческого развития «Семья», Вятская спортивная школа олимпийского резерва и помещения участков мировых судей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имущество которых получило повреждения, смогут получить по 300 тысяч рублей. Наличие ущерба будет устанавливать специальная комиссия администрации Кирова.