Работают на земле и растят трех дочерей: семья из Кировской области победила во всероссийском конкурсе

Семья Ильяса и Айсини Халлиулиных из села Старый Ирюк Малмыжского района победила в номинации «Сельская семья». Фото: личный архив.

Семья Ильяса и Айсини Халлиулиных из села Старый Ирюк Малмыжского района вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2026». Супруги, которые работают на сельскохозяйственном предприятии и воспитывают трех дочерей, стали лучшими в номинации «Сельская семья».

Итоги конкурса подвели на заседании организационного комитета в Совете Федерации. В 2026 году «Семья года» проводится уже в 11-й раз. Участие в нем приняли 11,8 тысячи семей со всей страны, что стало рекордным показателем за время проведения конкурса.

По итогам отбора победителями признали 89 семей. В номинации «Сельская семья», в которой Кировскую область представили Халлиулины, награды удостоились 12 участников.

Ильяс и Айсиня живут в селе Старый Ирюк и вместе трудятся на сельскохозяйственном предприятии. Супруги воспитывают трех дочерей - Раяну, Марьям и Мадину. В этом году семье Халлиулиных исполняется десять лет.

За это время у супругов и их детей появились собственные традиции. Каждые выходные Айсиня вместе с дочерьми печет пироги. Весной вся семья отправляется смотреть ледоход на Вятке, а летом Халлиулины путешествуют по городам России. Праздники они стараются проводить за большим столом вместе с родственниками, а к Новому году устраивают семейные фотосессии.

Особое внимание родители уделяют сохранению национальных традиций и родного языка. По словам Айсини Халлиулиной, жизнь в селе формирует особое отношение к земле, а дети с ранних лет видят труд родителей и сами стараются помогать взрослым.

- Жизнь в селе - это особое отношение к земле и внутренняя свобода. Дети, видя наши старания, растут в труде и стремятся помогать нам во всем, - рассказала Айсиня Халлиулина.

Поддержка семей остается одним из направлений работы правительства Кировской области. Эта задача также включена в Стратегию социально-экономического развития региона и реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Сам конкурс для Халлиулиных на подведении итогов не закончится. Торжественная церемония, на которой будут чествовать победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2026», запланирована на 13 октября.