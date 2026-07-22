Подработка может увеличить доход на треть: жителям Кировской области рассказали, как законно совмещать две работы

Подработка без проблем: эксперт рассказал о правах работников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области все чаще задумываются о дополнительном заработке. По данным опроса hh.ru, уже каждый второй россиянин рассматривает возможность найти вторую работу в ближайшие три месяца, а 6% респондентов уже нашли подработку. При этом, как отмечают специалисты, несколько дополнительных смен в месяц способны существенно увеличить доход, однако оформлять такую занятость необходимо с соблюдением требований трудового законодательства.

Согласно данным платформы подработки рядом с домом «Моя смена», россияне, которые регулярно берут дополнительные смены, в среднем работают еще семь-восемь дней в месяц. Такая занятость позволяет увеличить ежемесячный доход на 24-32%. Даже одна-две дополнительные смены способны принести около 12% прибавки к заработку.

Опрос также показал, что почти треть россиян рассчитывают получать от подработки более 60 тысяч рублей в месяц. Еще 26,4% хотели бы зарабатывать дополнительно до 40 тысяч рублей, а 18,1% считают достаточной прибавку до 20 тысяч рублей.

Однако желание увеличить доход не должно идти вразрез с законом. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Александр Кузнецов напоминает, что если сотрудник выполняет дополнительные обязанности у своего работодателя в течение обычного рабочего дня, такая работа должна быть оформлена документально, а за нее обязательно устанавливается доплата.

Если же человек устраивается на вторую работу к другому работодателю или заключает отдельный договор о совместительстве, действуют другие правила. Как правило, продолжительность такой работы не должна превышать четырех часов в день, если сотрудник не освобожден от основной работы.

При этом уведомлять основного работодателя о трудоустройстве в другую компанию не требуется. Запретить совместительство можно только в случаях, предусмотренных законодательством. Такие ограничения распространяются, например, на несовершеннолетних, работников с вредными условиями труда, а также некоторые категории государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

Специалист также обращает внимание, что работодатель не вправе включать в трудовой договор общий запрет на работу в другой организации или у конкурентов. Если компании необходимо защитить коммерческую информацию, для этого следует использовать соглашение о конфиденциальности.

Еще одна особенность совместительства касается увольнения. Если на должность совместителя принимают сотрудника, для которого эта работа станет основной, работодатель может расторгнуть договор, предупредив работника не менее чем за две недели.

По словам экспертов, дополнительная занятость остается одним из самых доступных способов увеличить доход. Главное - заранее разобраться в правилах оформления и соблюдать требования трудового законодательства, чтобы подработка приносила не только деньги, но и уверенность в защите своих трудовых прав.