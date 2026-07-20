Жители Кировской области стали чаще оформлять ипотеку

Средний ипотечный кредит в Кировской области превысил 3,6 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рынок ипотечного кредитования в Кировской области демонстрирует положительную динамику. Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки и более осторожное отношение россиян к покупке жилья в кредит, жители региона стали значительно активнее оформлять ипотеку. Такие выводы следуют из данных рейтинга развития ипотечного кредитования, подготовленного РИА «Новостями» по итогам первых пяти месяцев 2026 года.

Так, в топе Кировская область заняла 37-е место среди российских регионов по уровню развития ипотеки. За последние 12 месяцев на каждую тысячу экономически активных жителей региона пришлось 15,6 ипотечного кредита. Этот показатель свидетельствует о стабильном спросе на жилищные займы и позволяет региону уверенно удерживаться в середине общероссийского рейтинга.

Наиболее заметным показателем стала динамика ипотечного кредитования. За январь-май 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в Кировской области увеличилось на 58,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост числа ипотечных сделок во многом связан с адаптацией покупателей к новым экономическим условиям. Многие семьи больше не откладывают решение жилищного вопроса, используя действующие государственные программы поддержки, специальные предложения банков и возможность приобрести жилье на первичном рынке по льготным условиям. Кроме того, на рынке сохраняется спрос на квартиры в новостройках и индивидуальное жилищное строительство.

Средний размер ипотечного кредита в Кировской области сегодня составляет 3,62 млн рублей. Эта сумма отражает как стоимость приобретаемого жилья, так и изменение цен на рынке недвижимости. В последние годы средний чек ипотечного кредита постепенно увеличивается, что связано с ростом стоимости квадратного метра и стремлением заемщиков приобретать более просторное или современное жилье.

При этом одним из важных показателей устойчивости ипотечного рынка остается качество обслуживания кредитов. В Кировской области доля просроченной задолженности по ипотеке составляет всего 0,78%, что говорит о высокой платежной дисциплине заемщиков. обязательства перед банками.