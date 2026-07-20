От картофеля до поездок в Турцию: что подорожало в Кировской области в июне

Кировстат назвал товары и услуги, сильнее всего подорожавшие в июне. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года потребительские цены в Кировской области продолжили расти. По данным Кировстата, индекс потребительских цен по отношению к маю составил 100,9%, а с начала года - 103,9%. Наибольшее влияние на общую динамику оказало сезонное изменение стоимости отдельных продуктов питания, а также рост цен на непродовольственные товары и туристические услуги.

Продовольственные товары за месяц в среднем подорожали на 0,8%. Наиболее заметные изменения традиционно произошли в группе плодоовощной продукции, где сезонный фактор продолжает оказывать существенное влияние на стоимость отдельных видов овощей и фруктов. Именно эта категория продуктов стала главным драйвером роста цен в июне.

Помимо овощей и фруктов выросли цены и на ряд других продуктов питания. Так, живая и охлажденная рыба подорожала на 3,1%, мороженая разделанная рыба - на 2,7%, а соленая, копченая и маринованная - на 2,5%. Среди других продуктов заметнее всего увеличилась стоимость сливочного мороженого - на 5,8%, поваренной соли - на 4,8%, сухих завтраков - на 4,3%, бараночных изделий - на 3,8% и майонеза - на 3,1%.

При этом отдельные товары, напротив, стали доступнее для покупателей. Самое заметное снижение цен произошло на куриные яйца, которые подешевели сразу на 13,3%. Также снизилась стоимость маргарина — на 4,9%, а овсяной и перловой круп - на 3,1%.

Непродовольственные товары в июне дорожали более высокими темпами. Средний прирост цен составил 1,3%. В первую очередь выросла стоимость товаров повседневного спроса. Хозяйственное мыло стало дороже на 3,9%, стиральные порошки - на 3,2%, туалетное мыло - на 2%.

Сохранился рост цен и на отдельные виды бытовой техники. Напольные пылесосы подорожали на 3,3%, микроволновые печи - на 1,2%. Вместе с тем стоимость некоторых товаров снизилась: например, миксеры и блендеры подешевели на 1,4%.

В других категориях непродовольственных товаров также наблюдались заметные изменения. Так, на 3,7% выросли цены на спички, на 3,1% - на дрова. Ноутбуки и кремы для рук стали дороже на 3%, USB-флеш-накопители - на 2,5%. Одновременно снизились цены на автомобильные шины и планшетные компьютеры - на 1,9%.

Стоимость услуг, оказываемых населению, в июне увеличилась в среднем на 0,6%. Наиболее заметный рост вновь зафиксирован в сфере туризма, что связано с высоким спросом в период отпусков. Поездки в страны Закавказья подорожали на 10,8%, туры в Китай - на 9,7%, в страны Юго-Восточной Азии - на 8,8%. Стоимость отдыха в Турции выросла на 5,9%, а в Египте - на 5,4%.

Внутренний туризм также не остался в стороне от сезонного роста цен. Поездки на Черноморское побережье России стали дороже на 7,2%, речные круизы - на 3,1%, а проживание в хостелах увеличилось в цене на 2,4%.

В то же время некоторые транспортные услуги стали более доступными. Проезд в купейных вагонах скорых нефирменных поездов подешевел на 4,8%, а в фирменных поездах дальнего следования - на 2,2%.