Время спасает мозг: главный невролог Кировской области рассказал о профилактике инсульта

От первых симптомов до восстановления: как помогают пациентам с инсультом в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга, призванная напомнить о важности профилактики заболеваний нервной системы. Одной из самых опасных патологий остается инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, которое ежегодно уносит тысячи жизней и нередко становится причиной инвалидности. О том, как организована помощь пациентам в Кировской области, какие симптомы нельзя игнорировать и что помогает снизить риск заболевания, рассказал главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения региона, заместитель главного врача Центра кардиологии и неврологии Василий Мальцев.

По словам специалиста, проблема инсультов для Кировской области остается крайне актуальной. Каждый год в регионе регистрируется около 4800 случаев острых нарушений мозгового кровообращения. Большинство из них - около 82% - составляют ишемические инсульты, возникающие из-за закупорки сосудов головного мозга. Еще примерно 12% приходятся на геморрагические инсульты, связанные с кровоизлиянием в ткани мозга. Остальную часть составляют транзиторные ишемические атаки, которые иногда называют микроинсультами. Несмотря на временный характер симптомов, они служат серьезным предупреждением о высоком риске развития полноценного инсульта.

Главный невролог Кировской области рассказал о борьбе с инсультами. Фото: минздрав.

Как отметил Василий Мальцев, своевременное оказание медицинской помощи играет решающую роль. Современные методы лечения позволяют значительно повысить шансы пациента на восстановление, однако они наиболее эффективны только в первые часы после появления симптомов. Именно поэтому врачи постоянно напоминают жителям региона о необходимости незамедлительно вызывать скорую помощь при первых признаках заболевания.

Распознать инсульт можно по нескольким характерным симптомам. Среди них - внезапная слабость или онемение руки и ноги, нарушение речи, головокружение, двоение в глазах и сильная головная боль. Для быстрой проверки медики рекомендуют провести простой тест: попросить человека улыбнуться, назвать свое имя и поднять обе руки. Если улыбка становится асимметричной, речь невнятной, а одна рука не удерживается на уровне другой, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Специалист особо подчеркнул, что при подозрении на инсульт нельзя самостоятельно давать человеку лекарственные препараты. До проведения обследования невозможно определить тип нарушения мозгового кровообращения, а неправильные действия могут лишь ухудшить состояние пациента. Единственно верное решение - как можно быстрее доставить человека в специализированное медицинское учреждение.

Проблема острого нарушения мозгового кровообращения достаточно актуальна: ежегодно регистрируется около 4800 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас Кировской области действует региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2025-2030 годы. В рамках этой программы создана система оказания помощи пациентам с инсультом, включающая Региональный сосудистый центр и шесть первичных сосудистых отделений. Здесь применяются современные методы лечения, в том числе тромболитическая терапия для растворения тромбов, тромбоэкстракция, а также высокотехнологичные операции при геморрагических инсультах. После стабилизации состояния пациента специалисты приступают к поиску причины заболевания и начинают первый этап медицинской реабилитации.