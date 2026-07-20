Лесное богатство Кировской области: доходы от использования лесов в регионе достигло 2,7 млрд рублей

Кировская область занимает 5-е место в европейской части России по площади лесов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область по праву считается одним из самых лесных регионов европейской части России. Леса занимают почти две трети территории региона - 62,4%, а площадь лесного фонда достигает 7,5 млн гектаров. Эти данные озвучили на заседании комиссии Общественной палаты Кировской области, где представители органов власти, научного сообщества, образовательных учреждений и общественных организаций обсудили текущее состояние лесной отрасли, результаты работы и задачи, требующие внимания в ближайшие годы.

Как отметил министр лесного хозяйства Кировской области Андрей Тетерин, регион сохраняет лидирующие позиции среди российских субъектов по запасам лесных ресурсов. Общая площадь лесов составляет около восьми миллионов гектаров, а запас древесины оценивается в 1,1 млрд кубометров. При этом расчетная лесосека достигает 15,9 млн кубометров в год, что создает значительный потенциал для развития лесопромышленного комплекса.

Лесная отрасль продолжает приносить весомый вклад в экономику региона. В 2025 году поступления в консолидированный бюджет от использования лесов превысили 2,7 млрд рублей, а объем налоговых отчислений увеличился на 6%. Это подтверждает, что даже в условиях непростой экономической ситуации лесной комплекс остается одним из важных источников доходов бюджета.

Особое внимание уделяется воспроизводству лесов. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» удалось добиться баланса между выбытием и восстановлением лесных насаждений. За прошедший год лесовосстановительные работы выполнены на площади 36,2 тыс. гектаров, агротехнический уход проведен почти на 19,4 тыс. гектаров. Кроме того, заготовлено 5,4 тонны семян лесных растений - это почти в четыре раза превышает первоначальный план. Благодаря этой работе увеличивается площадь земель, покрытых лесной растительностью.

Еще одним значимым достижением стало сокращение количества лесных пожаров. Если ранее в регионе фиксировалось 96 возгораний, то теперь их число снизилось до 31. Более 80% пожаров удается ликвидировать уже в первые сутки после обнаружения. Этому способствует использование современных технологий, включая систему видеомониторинга «Лесохранитель» и беспилотные летательные аппараты, которые помогают оперативно выявлять очаги возгораний даже в труднодоступных районах.

Продолжается и борьба с незаконными рубками. По итогам года их объем сократился на 19% по сравнению с предыдущим периодом. Возбуждено 31 уголовное дело, а сумма возмещенного экологического ущерба превысила 67 млн рублей. Эти показатели свидетельствуют об усилении контроля за использованием лесных ресурсов.