Шанс с первых минут жизни: в перинатальный центр Кирова поступило новое оборудование для спасения младенцев

Новая техника поможет кировским врачам спасать самых маленьких пациентов. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский областной клинический перинатальный центр получил современное медицинское оборудование для оказания помощи новорожденным. Переоснащение проводится по федеральному проекту «Охрана материнства и детства», который входит в национальный проект «Семья». Новая техника позволит врачам еще эффективнее выхаживать малышей, появившихся на свет раньше срока или с тяжелыми патологиями.

Всего для учреждения закупили 345 единиц медицинского оборудования. Оно поступит в родовые отделения, операционный блок, а также в отделения реанимации для беременных женщин и новорожденных. Новая техника предназначена для постоянного контроля жизненно важных показателей, проведения диагностики, реанимационных мероприятий и операций.

Особое внимание уделено отделению патологии новорожденных и недоношенных детей. Именно здесь проходят лечение малыши, которые родились с очень низкой или экстремально низкой массой тела и нуждаются в круглосуточном наблюдении специалистов.

Как рассказала начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области Марина Ершкова, такие пациенты требуют особых условий и постоянного контроля за состоянием здоровья. По ее словам, в отделении уже работают опытные специалисты и имеется необходимая база, а новое оборудование, приобретенное по национальному проекту «Семья», позволит еще эффективнее следить за жизненными показателями новорожденных и поддерживать их в самый сложный период.

В перечень поставленной техники вошли современные системы мониторинга состояния пациентов, специальные инкубаторы, создающие условия, максимально приближенные к внутриутробным, аппараты для обогрева новорожденных, ультразвуковое оборудование и другая медицинская техника, необходимая для лечения и выхаживания младенцев.

Главный врач Кировского областного клинического перинатального центра Николай Семеновский отметил, что помощь недоношенным детям требует не только современного оборудования, но и слаженной работы врачей разных специальностей. По его словам, результаты работы отделения подтверждают востребованность такой помощи. В 2025 году лечение здесь прошел 681 ребенок, а за первые шесть месяцев 2026 года - уже 346 малышей.

Руководитель медучреждения подчеркнул, что развитие медицинских технологий сегодня позволяет спасать детей даже с тяжелыми состояниями здоровья. Благодаря современному оборудованию у таких малышей появляется возможность не только выжить, но и в дальнейшем расти и развиваться наравне со сверстниками. Новая техника станет важным помощником для специалистов и позволит повысить качество оказания медицинской помощи самым маленьким пациентам региона.

Переоснащение перинатального центра продолжается в рамках реализации национального проекта «Семья».