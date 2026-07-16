Не ушли от ответственности: избившие школьника подростки из Кировской области заплатят за унижение

За жестокую расправу над школьником придется отвечать рублем.

В Кировской области прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда 16-летнему подростку, которого избили сверстники. Суд обязал каждого из участников конфликта выплатить пострадавшему по 15 тысяч рублей. Если у несовершеннолетних не окажется собственных доходов или имущества, деньги взыщут с их родителей либо законных представителей.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, проверка была организована после публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, где появились сведения об избиении подростка. Инцидент произошел вечером 24 декабря 2025 года в Слободском.

Первоначально произошедшее расследовалось как уголовное дело по статье о хулиганстве, однако в ходе проверки следователи пришли к выводу, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между подростками. Мама пострадавшего подростка же утверждала, что ее сына избили из-за 100 рублей.

- Признаков уголовно наказуемого деяния установлено не было, поэтому уголовное дело прекратили, а материалы передали в органы внутренних дел для рассмотрения вопроса о привлечении участников конфликта к ответственности за побои, - пояснили в прокуратуре.

При этом выяснилось, что подростки еще не достигли возраста, с которого наступает административная ответственность по данной статье. В результате их поставили на профилактический учет, а обстоятельства произошедшего рассмотрела комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Одновременно Слободская межрайонная прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшего подростка. Надзорное ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда с участников драки и их законных представителей. Суд поддержал требования прокуратуры и обязал каждого из несовершеннолетних выплатить потерпевшему по 15 тысяч рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что исполнение судебного решения находится на контроле.

Подобные случаи подростковой агрессии в Кировской области происходят регулярно. Так, осенью прошлого года широкий общественный резонанс вызвало нападение группы школьников на подростка у одного из домов на улице Большева в Кирове. Видео издевательств сами участники конфликта сняли на телефон и распространили в социальных сетях. На кадрах подростка заставляли встать на колени, извиниться на камеру, после чего унижали и избивали. Из-за страха мальчик долго скрывал случившееся от родителей и объяснял полученные травмы падением с велосипеда. О произошедшем стало известно лишь после того, как запись попала к его матери. Женщина обратилась в полицию, а расследование взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Еще один громкий случай произошел в конце октября возле здания кировского цирка. Тогда массовая драка между группами подростков также попала на видео и быстро распространилась в интернете. После публикации записи следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.