На выходных в Кирове пройдет большая акция по проверке здоровья

Для жителей города проведут экспресс-диагностики, мастер-классы и интерактивы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле в Кирове стартовала масштабная профилактическая акция «Будьте здоровы». Мобильные медицинские точки приезжают во дворы и принимают всех желающих. Работники городских поликлиник проводят бесплатные осмотры и обследования, оценивают риски заболеваний, консультируют кировчан и записывают их на прием к врачам-специалистам. Где проверить свое здоровье в грядущие выходные, расскажет «Комсомолка».

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

В этот день специалисты будут работать с 14.00 до 18.00 в следующих местах:

- ул. Дзержинского, 62. Интерактивные площадки для всех возрастов от Центра общественного здоровья;

- ул. Комсомольская, 63. Мобильный комплекс Центр здоровья, экспресс диагностика;

- ул. Ленина, 20. Профилактические осмотры детей, интерактивные игры и беседы о пользе ЗОЖ, физической активности и вакцинации;

- ул. Ленина, 193/1. Интерактивная площадка Кировского центра крови;

- ул. Молодой Гвардии, 90. Мобильный маммограф;

- ул. Некрасова, 65. Консультация дерматологов кожно-венерологического центра, дерматоскопия;

- Октябрьский проспект, 31. Мобильный флюорограф;

- ул. Павла Корчагина, 215/1. Аутофлуоресцентная стоматоскопия (процедура для раннего выявления онкопатологии слизистых полости рта);

- Парк Победы. Игровые мастер классы по дыхательной гимнастике от специалистов детской областной больницы;

- Лянгасово, спортплощадка на ул. Лесной. Консультации специалистов центра онкологии, осмотр кожи с помощью дерматоскопа, мастер класс по северной ходьбе от волонтеров медиков;

- село Бахта, рядом с Домом культуры. Консультации дерматологов кожно венерологического диспансера, дерматоскопия.

18 ИЮЛЯ, СУББОТА

С 10.00 до 14.00 кировчане смогут посетить следующие площадки:

- ул. Анжелия Михеева, 17. Консультации специалистов стоматологического центра, аутофлуоресцентная стоматоскопия;

- ул. Грибоедова, 29. Игровые мастер классы по дыхательной гимнастике от детской областной больницы;

- ул. Дзержинского, 62. Проверка родинок с помощью дерматоскопа, консультация дерматолога;

- ул. Павла Корчагина, 240/3. Интерактивы для укрепления детско родительских отношений от специалистов наркологического диспансера;

- ул. Комсомольская, 37. Интерактивные площадки Центра общественного здоровья для детей и взрослых;

- Октябрьский проспект, 31. Мастер класс по оказанию первой помощи от волонтеров медиков;

- Парк им. Ю.А. Гагарина. Консультации онколога дерматолога Центра онкологии, проверка родинок;

- Парк Победы. Мобильный маммограф;

- ул. Спасская, 59. Центр здоровья, экспресс диагностика;

- Солнечный Берег, ул. Героя Костина, 1. Мобильный флюорограф;

- село Бахта, рядом с Домом культуры. Дерматолог Кировского областного клинического кожно венерологического диспансера.