Зарплатный парадокс в Кировской области: жители взвинтили зарплатные запросы и не хотят работать дешевле

44% кировчан отказались работать за меньшие деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летний рынок труда в Кировской области остается достаточно уверенным. По данным аналитиков hh.ru, 44% местных соискателей не готовы соглашаться на снижение зарплаты ни при поиске новой работы, ни ради сохранения нынешнего места. Исследование основано на опросе более 20 тысяч россиян, включая жителей региона.

Самыми требовательными к уровню дохода оказались специалисты автомобильной отрасли. Более половины представителей этой сферы заявили, что не намерены уступать работодателям в вопросе оплаты труда. Практически такая же позиция у работников сельского хозяйства, производственных предприятий, строительной отрасли и руководителей.

При этом исследование показывает интересную тенденцию: в ряде сфер работодатели сегодня готовы платить даже больше, чем ожидают сами кандидаты.

Так, в строительстве и сфере недвижимости средняя желаемая зарплата составляет 84,2 тысячи рублей, тогда как компании предлагают почти 115 тысяч рублей. В сельском хозяйстве ожидания соискателей находятся на уровне 99,6 тысячи рублей, а работодатели готовы платить около 104 тысяч. Выше запросов кандидатов оказались зарплаты и в автомобильном бизнесе, где при ожиданиях в 75,2 тысячи рублей предложения достигают 94,4 тысячи. Аналогичная ситуация наблюдается в добывающей отрасли и среди представителей рабочих профессий.

Однако есть и обратные примеры. В некоторых сферах специалисты рассчитывают получать заметно больше, чем готовы предложить компании.

Так, руководители среднего и высшего звена рассчитывают в среднем на зарплату около 120 тысяч рублей, тогда как работодатели предлагают примерно 109 тысяч. В производственной сфере кандидаты хотят получать около 90 тысяч рублей при предложениях на уровне 84,4 тысячи. В IT специалисты рассчитывают на 80 тысяч рублей, однако средняя зарплата в вакансиях составляет 64,3 тысячи. Похожая ситуация сложилась и в сфере закупок.

Эксперты объясняют такую разницу ситуацией на рынке труда. Там, где ощущается острый дефицит кадров, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь специалистов. Это касается строительной отрасли, сельского хозяйства, автомобильного бизнеса и рабочих специальностей. В то же время в IT, производстве, управлении и других экспертных направлениях сами кандидаты оценивают свои знания и опыт значительно выше, чем готовы платить компании.