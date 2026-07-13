Вместо жары - осенняя прохлада: в Кировскую область идет аномальное похолодание

В Кировской области температура опустится ниже климатической нормы. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области ждет заметное изменение погоды. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, во второй декаде июля в регионе ожидается аномальное похолодание. Температура воздуха с 12 по 21 июля окажется примерно на четыре градуса ниже климатической нормы.

Как отмечают специалисты, Кировская область попадет в зону отрицательной температурной аномалии. Это означает, что среднесуточные значения будут значительно ниже тех, которые обычно наблюдаются в середине июля. По данным синоптиков, подобная ситуация затронет практически всю европейскую часть России.

Согласно прогнозу, средняя температура воздуха в регионе в этот период составит около +12 градусов. Для сравнения, климатическая норма для середины июля в Кировской области составляет примерно +16 градусов. Таким образом, погодные условия будут больше напоминать конец весны или начало лета, чем разгар теплого сезона.

На опубликованных Гидрометцентром прогностических картах большая часть европейской территории России окрашена в синие оттенки, которые обозначают отрицательное отклонение температуры от нормы. В большинстве регионов прогнозируется аномалия около -4 градусов. При этом в отдельных южных районах страны температура может оказаться сразу на 8 градусов ниже привычных значений.

По словам синоптиков, похолодание затронет не только европейскую часть России. Аналогичная ситуация ожидается на значительной территории Сибири и Дальнего Востока, где также прогнозируются температуры ниже многолетних значений.

Если прогноз оправдается, жителей Кировской области ожидают прохладные ночи и умеренно теплые, а местами даже прохладные дни. Вероятны периодические дожди, облачная погода и усиление ветра. При этом специалисты отмечают, что кратковременные потепления в этот период все же возможны, однако они не смогут существенно изменить общую картину.

Метеорологи напоминают, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться по мере поступления новых данных. Тем не менее уже сейчас специалисты советуют учитывать ожидаемое похолодание при планировании поездок, отдыха на природе и дачных работ. Тем, кто рассчитывал на жаркую июльскую погоду, стоит быть готовыми к тому, что в ближайшие дни вместо летнего зноя регион встретит заметно более прохладная и дождливая погода.