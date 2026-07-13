«Я до сих пор верю, что они живы»: мать пропавших братьев просит вновь проверить дело

В Кировской области могут вновь начать расследование исчезновения братьев Кулаковых. Фото: Лиза Алерт.

История исчезновения братьев Сергея и Владимира Кулаковых, которая почти 13 лет остается одной из самых загадочных в Кировской области, может получить новое развитие. Следственные органы рассматривают вопрос о возобновлении расследования, а мать мальчиков надеется, что современные технологии помогут установить их судьбу.

Напомним, Вова и Сережа Кулаковы пропали 3 ноября 2013 года в поселке Речной. В тот день 10-летний Владимир и 8-летний Сергей вышли из дома погулять и бесследно исчезли. По словам матери, мальчики сначала ненадолго вернулись домой, после чего снова ушли и больше их никто не видел.

Новые технологии могут помочь в деле пропавших без вести братьев Кулаковых. Фото: Newsler.ru.

Исчезновение детей вызвало широкий общественный резонанс: в поисках участвовали сотрудники полиции, спасатели, водолазы и сотни волонтеров из разных регионов России и Беларуси. За две недели были проведены около 900 допросов и свыше 350 обысков. Специалисты обследовали леса, болота, овраги и более 120 водоемов, однако никаких следов братьев обнаружить не удалось.

Следствие рассматривало около десяти различных версий произошедшего. Среди них были несчастный случай, похищение, убийство, а также причастность случайных людей, которые могли оказаться в поселке в день исчезновения детей. Проверяли и отчима мальчиков, однако его возможная причастность не подтвердилась. Поисковые собаки потеряли след детей на опушке леса, что породило версию о возможном использовании автомобиля.

Спустя годы дело так и осталось нераскрытым. Как рассказала мать братьев Марина Кулакова, она до сих пор надеется, что сыновья могут быть живы.

- Сейчас Вове было бы 22 года, Сергею - 21. Я до сих пор верю, что мои сыновья живы. Понимаю, что это маловероятно, но очень хочу, чтобы всех, кто проходил по делу, проверили еще раз, - приводит ее слова RT.

Пропали без следа 13 лет назад: у дела братьев Кулаковых появился новый шанс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Следственного комитета, официального заявления о возобновлении следственных действий от матери не поступало. Вместе с тем материалы уголовного дела, насчитывающие 68 томов, продолжают изучать, а оперативно-розыскные мероприятия периодически проводятся. В ведомстве подтвердили, что вопрос о возобновлении расследования сейчас находится на рассмотрении, передает kirov.aif.ru.

Специалисты не исключают, что современные технологии могут помочь в поисках. В частности, речь идет о создании возрастных портретов, позволяющих предположить, как могли бы выглядеть пропавшие братья спустя годы. Однако эксперты отмечают, что даже при наличии таких изображений вероятность случайного опознания остается невысокой.