Последняя прогулка на сапе: в Кировской области трагедия на воде оборвала жизнь 32-летнего жителя Яранска

Трагедия на воде оборвала жизнь 32-летнего жителя Яранска. Фото: личный архив.

Жители Яранска проводили в последний путь 32-летнего Дмитрия Лебедева, трагически погибшего во время прогулки на сапборде. Молодой мужчина ушел из жизни 7 июля. Прощание и отпевание состоялись 9 июля в Троицком соборе. Родные, друзья, одноклассники и знакомые простились с человеком, которого многие вспоминают как доброго, отзывчивого и всегда готового прийти на помощь.

О гибели Дмитрия стало известно после того, как следователи сообщили о двух смертельных происшествиях на воде, произошедших практически одновременно в Кировской области. По предварительной информации, мужчина отправился кататься на сапборде по Уртминскому пруду неподалеку от Яранска. В какой-то момент он оказался в воде и самостоятельно выбраться уже не смог.

Тело 32-летнего мужчины позже обнаружили спасатели. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и начали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В тот же день еще одна трагедия произошла в Пижанском районе. В реке Пижме возле села Обухово было обнаружено тело 69-летнего мужчины. По предварительным данным, пенсионер погиб во время рыбалки.

К сожалению, подобные происшествия происходят практически каждое лето. Сапбординг становится все популярнее, однако многие забывают, что даже спокойный на первый взгляд водоем может представлять смертельную опасность. Достаточно внезапного порыва ветра, судороги, потери равновесия или ухудшения самочувствия, чтобы оказаться в воде без возможности выбраться самостоятельно.

Специалисты напоминают: выходить на воду на сапборде необходимо только в спасательном жилете, независимо от навыков плавания. Не стоит отправляться на прогулку в одиночку, особенно в незнакомых местах, а также в ветреную погоду или при ухудшении видимости. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед выходом на воду. Тем, кто отправляется на рыбалку или прогулку по водоемам, также рекомендуют заранее сообщать близким о своем маршруте и времени возвращения.