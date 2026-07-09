«Вода есть максимум на час»: жители кировского села третий месяц живут в режиме жесткой экономии

Жители села Караванное в Тужинском районе третий месяц экономят воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже третий месяц жители села Караванное Тужинского района вынуждены подстраивать свою жизнь под график подачи воды, но даже ограничения не помогли решить проблему: из кранов вода течет тонкой струйкой и зачастую исчезает уже через час после включения.

Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, сложности с водоснабжением в населенном пункте, где проживают более 50 человек, начались еще в мае. В июне местным жителям объявили новый режим работы системы: воду стали подавать с 7:00 до 19:00, чтобы ночью водонапорная башня успевала наполниться. Однако ожидаемого результата это не принесло.

По словам сельчан, после открытия подачи воды напор остается очень слабым, а вскоре вода и вовсе пропадает. Из-за этого пользоваться стиральными машинами, водонагревателями и другой бытовой техникой практически невозможно.

Местным жителям обещали, что ситуация изменится после 29 июня, так как ласти заключили контракт с подрядной организацией на промывку скважины, однако и после завершения работ перебои продолжились. За последние полгода коммунальные службы уже предпринимали несколько попыток наладить систему водоснабжения. В селе заменили насос, установили гидроаккумулятор, устранили протечки сразу в четырех местах. Несмотря на это, добиться стабильной подачи воды так и не удалось.

Подвоз питьевой воды в Караванное организован, однако, как утверждают жители, привозимого объема недостаточно для повседневных нужд. Дополнительные сложности создает и то, что уличная водоразборная колонка сейчас не работает.

Не добившись решения проблемы самостоятельно, сельчане обратились за помощью в Народный фронт. По мнению общественников, муниципалитету может не хватать ресурсов для устранения аварийной ситуации.

- Очевидно, что району нужна помощь в решении проблемы, не хватает техники и специалистов. Мы обращаемся к правительству Кировской области, чтобы разобрались в ситуации и помогли найти необходимые ресурсы, - отметила руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова.

Кроме того, общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить качество предоставления услуги водоснабжения.