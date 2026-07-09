Семь пар сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности в Кирове. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

«Да» на всю жизнь, первый свадебный танец и белые голуби, взмывшие в небо. В День семьи, любви и верности Александровский сад в Кирове вновь стал местом рождения новых семей. У памятника святым Петру и Февронии - покровителям брака и семейного счастья - семь влюбленных пар официально стали мужем и женой.

Торжественная церемония собрала не только молодоженов и их родных, но и гостей праздника. Именно здесь, в одном из самых живописных мест города, новобрачные поставили подписи в книге регистрации актов гражданского состояния, обменялись обручальными кольцами и сделали первый шаг в новую главу своей жизни уже в статусе супругов.

Семь пар сказали друг другу «да» в самом романтичном месте Кирова.

С праздником молодые семьи поздравила министр юстиции Кировской области Ирина Гордеева. Она отметила, что День семьи, любви и верности занимает особое место среди российских праздников, ведь он посвящен самым важным человеческим ценностям - любви, взаимопониманию и поддержке.

- Сегодня вы соединили не только свои сердца, но и свои судьбы. Пусть этот день навсегда останется для вас началом большой семейной истории. Берегите друг друга, цените каждое счастливое мгновение, ведь нет в жизни большего счастья, чем быть вместе, - обратилась к молодоженам Ирина Гордеева.

Особенно трогательной частью церемонии стало напутствие супругов Льва и Светланы Шибановых, которые в этом году отмечают «золотую» свадьбу. За плечами пары - полвека совместной жизни, и своим опытом они решили поделиться с теми, кто только начинает семейный путь.

По словам супругов, за 50 лет они убедились: крепкая семья строится не только на любви, но и на ежедневной заботе друг о друге, уважении, терпении и умении искать компромисс. Они пожелали молодоженам чаще говорить о своих чувствах, поддерживать друг друга в трудные моменты, строить общие планы, путешествовать и никогда не забывать, что любые испытания легче преодолевать вместе.

Семейные пары молодоженов исполнили свой первый свадебный танец и выпустили в небо белых голубей.

После официальной регистрации каждая пара исполнила свой первый свадебный танец. Затем молодожены выпустили в небо белых голубей - символ мира, любви и верности. Эта традиция уже много лет остается одной из самых красивых частей свадебных церемоний.

Не обошлось и без еще одного свадебного обычая. Невесты бросили свои букеты незамужним девушкам. Согласно поверью, та, кому удастся поймать букет, следующей отправится под венец.

Выбор Александровского сада для проведения церемонии не случаен. Именно здесь установлен памятник святым Петру и Февронии Муромским, которых в православной традиции считают покровителями семьи и брака. Ежегодно в День семьи, любви и верности это место становится одной из главных площадок праздника в Кирове.

Поддержка семей, материнства и детства остается одним из ключевых направлений государственной политики. Эти задачи реализуются в рамках национального проекта «Семья».