«Для них это сильнейший стресс»: кировчане требуют убрать уличных фотографов с птицами из парка

Жители Кирова призывают обратить внимание на использование диких животных в коммерческих целях. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове разгорелся спор вокруг уличных фотографов, предлагающих отдыхающим сделать снимки с совами. Жители города уверены, что птиц используют исключительно ради заработка, а условия их содержания вызывают серьезные вопросы. На проблему обратили внимание участники местного сообщества помощи животным.

По словам кировчан, сразу в нескольких местах парка имени Кирова появились люди с ручными совами, которые предлагают всем желающим сфотографироваться с хищными птицами за деньги. Такая практика вызвала волну возмущения среди горожан. Они считают, что совы испытывают сильный стресс, поскольку вынуждены часами находиться среди большого количества людей, громких звуков и постоянных вспышек камер.

Кроме того, местные жители напоминают, что совы являются ночными птицами. Днем им необходим отдых и спокойная обстановка, тогда как во время подобных фотосессий они практически лишены возможности укрыться от света и внимания людей. По мнению зоозащитников, подобные условия могут негативно сказаться на здоровье животных.

В Кирове разгорелся спор вокруг фотосессий с совами в городском парке. Фото: Дорога домой.

Не меньше вопросов вызывает и то, как содержатся птицы. Кировчане отмечают, что неизвестно, проходят ли совы регулярные ветеринарные осмотры, получают ли необходимый уход и имеют ли владельцы право использовать их для коммерческой деятельности.

Сами фотографы утверждают, что работают законно и располагают всеми необходимыми документами, однако в администрации Кирова эту информацию не подтвердили.

Как сообщили порталу «Город Киров.РУ» в пресс-службе городской администрации, деятельность фотографов не имеет отношения к работе парка. Муниципалитет не выдавал разрешения на оказание подобных услуг. По этой причине власти намерены обратиться в налоговые органы для проверки законности такой деятельности.

История вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что совсем недавно кировский центр реабилитации животных «Большое гнездо» рассказывал о спасении тяжело раненой длиннохвостой неясыти. Птицу нашли на обочине загородной трассы. Она не могла взлететь и находилась в крайне тяжелом состоянии.

По оценке специалистов, сову могло отбросить воздушной волной от проезжавшей фуры либо задеть автомобилем. В результате у нее диагностировали множественные переломы и большую рваную рану, проходившую через всю левую часть тела. Ветеринары экстренно прооперировали птицу и продолжают бороться за ее жизнь.

Несмотря на успешную операцию, специалисты осторожны в прогнозах. Они отмечают, что до происшествия неясыть была полностью здорова и хорошо питалась, однако из-за тяжести полученных травм вероятность возвращения птицы в естественную среду обитания остается крайне низкой.