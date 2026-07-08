Не каждая родинка безобидна: онколог предупредила кировчан об опасности

Главный онколог Кировской области рассказала, как вовремя распознать рак кожи. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения Кировской области Ксения Чагина призвала жителей региона внимательнее следить за состоянием кожи, особенно в летние месяцы, когда воздействие солнечных лучей становится наиболее интенсивным. По словам специалиста, именно в этот период значительно возрастает влияние ультрафиолетового излучения, которое считается одним из главных факторов развития злокачественных новообразований кожи.

Как отметила врач, рак кожи остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Сегодня на учете в Кировском центре онкологии и медицинской радиологии состоят около 5,5 тысячи пациентов с таким диагнозом.

Наибольшую опасность, по словам Ксении Чагиной, представляет меланома. Она считается одной из самых агрессивных форм рака, поскольку быстро развивается и способна в короткие сроки распространяться на внутренние органы. Опухоль возникает из-за нарушения процесса деления пигментных клеток, которые отвечают за выработку меланина. Именно этот пигмент определяет цвет кожи, волос и защищает организм от воздействия ультрафиолета.

Онколог подчеркнула, что меланома может появиться не только на месте давно существующей родинки. Иногда опасное образование возникает на внешне здоровом участке кожи и развивается буквально за несколько недель. Именно поэтому любые изменения - появление новых пятен, изменение формы, цвета или размера родинок - нельзя оставлять без внимания.

Специалист перечислила и основные факторы риска. Главным из них остается чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолет повреждает ДНК клеток кожи, а если иммунная система не успевает устранить такие нарушения, может начаться развитие опухоли.

Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди со светлой кожей, рыжими или светло-русыми волосами, большим количеством веснушек и родинок. Такие люди относятся к первому фототипу кожи и наиболее подвержены негативному воздействию солнечных лучей.

Еще одним важным фактором риска врач назвала наследственность. Если случаи меланомы уже встречались у ближайших родственников, вероятность развития заболевания значительно возрастает.

Кроме того, опасность может представлять постоянное механическое раздражение одного и того же участка кожи. По словам Ксении Чагиной, речь идет о хроническом трении одеждой, ремнями, бельем или другими предметами. При этом случайное повреждение родинки, например ногтем, само по себе практически никогда не становится причиной развития рака.

Отдельно специалист остановилась на распространенном заблуждении о том, что удалять родинки опасно. По ее словам, если новообразование постоянно травмируется или вызывает подозрения, его удаление может быть не только безопасным, но и необходимым. Однако проводить такую процедуру следует исключительно после консультации дерматолога.

Перед удалением врач обязательно должен провести исследование с помощью дерматоскопа. Этот прибор позволяет детально изучить структуру образования и выявить возможные признаки злокачественного процесса без хирургического вмешательства. После удаления ткань обязательно направляют на гистологическое исследование, которое окончательно подтверждает или исключает наличие онкологического заболевания.

Ксения Чагина напомнила, что главным условием успешного лечения остается ранняя диагностика. Она рекомендует самостоятельно осматривать кожу не реже одного раза в месяц, а также ежегодно проходить профилактический осмотр у врача-дерматолога. Современные методы диагностики и лечения позволяют полностью вылечить рак кожи, если заболевание обнаружено на ранней стадии.

В Кировском центре онкологии и медицинской радиологии, по словам специалиста, имеется все необходимое оборудование для диагностики и лечения злокачественных новообразований кожи. Однако многое зависит и от самих пациентов. Чем раньше человек обратится к врачу при появлении подозрительных изменений на коже, тем выше шансы на полное выздоровление.