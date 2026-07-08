Выросли, но не у всех: Кировстат раскрыл разрыв в зарплатах жителей области

Стало известно, где в Кировской области зарабатывают больше 100 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя зарплата в Кировской области превысила 70 тысяч рублей. Такие данные за январь - апрель 2026 года опубликовал Кировстат в очередном докладе о социально-экономическом положении региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы работников крупных и средних организаций выросли на 11,7 процента.

Согласно статистике, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета субъектов малого предпринимательства составила 70 611 рублей. При этом уровень доходов жителей региона по-прежнему сильно зависит от сферы деятельности. Разница между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями превышает 50 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники промышленных предприятий. Лидером стало производство готовых металлических изделий, где в среднем работникам начисляют 109,5 тысячи рублей в месяц. Совсем немного уступают специалисты предприятий химической промышленности с зарплатой 108,9 тысячи рублей.

Более 100 тысяч рублей также зарабатывают сотрудники производств компьютеров, электронных и оптических изделий. Их средняя зарплата достигла 106,5 тысячи рублей. Почти столько же получают работники предприятий по выпуску электрического оборудования - 106,1 тысячи рублей. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых отраслей металлургическое производство со средней зарплатой 93,2 тысячи рублей.

Выше среднеобластного уровня оказались доходы работников финансовой и страховой сфер, где средняя зарплата составила 95,8 тысячи рублей. Хорошие показатели также зафиксированы в организациях, занимающихся ремонтом и монтажом машин и оборудования - 101,5 тысячи рублей. Работники предприятий по производству лекарственных средств получают в среднем 93,7 тысячи рублей, а сотрудники транспортной отрасли - около 84 тысяч рублей.

В то же время самые низкие зарплаты сохраняются в сфере услуг. Так, сотрудники гостиниц в среднем получают 52 тысячи рублей, работники предприятий общественного питания - 52,1 тысячи рублей. В административной деятельности средняя зарплата составила 51,1 тысячи рублей, а в сфере прочих услуг - 54,9 тысячи рублей.

Ниже среднеобластного уровня остаются и доходы работников социальной сферы. В образовании средняя заработная плата достигла 55,8 тысячи рублей. В здравоохранении и системе социального обслуживания этот показатель составил 61,2 тысячи рублей, а в сфере культуры, спорта и организации досуга - 63,1 тысячи рублей.

Кировстат также отметил, что быстрее всего зарплаты росли в отдельных производственных отраслях. Самую заметную прибавку получили сотрудники предприятий по выпуску текстильных изделий - их доходы за год увеличились сразу на 31,5 процента. Значительный рост также зафиксирован в производстве лекарственных средств, где зарплаты выросли на 24,9 процента, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования - на 20,7 процента.

Несмотря на общий рост средней заработной платы, статистика показывает, что разрыв в доходах между различными отраслями экономики остается существенным. Если сотрудники высокотехнологичных и промышленных предприятий уже получают более 100 тысяч рублей в месяц, то работники гостиниц, общепита и ряда других сфер услуг по-прежнему зарабатывают значительно меньше среднеобластного уровня.