«Не скупайте бензин»: Соколов объяснил, как Кировская область справится с топливным ажиотажем

Губернатор объявил о новых мерах после скачка спроса на АЗС. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кировской области усиливают контроль за ситуацией с обеспечением региона моторным топливом. На оперативном совещании губернатор Александр Соколов сообщил, что в ближайшее время начнет работу специальный оперативный штаб, который возглавит лично глава региона. Его главной задачей станет постоянный мониторинг запасов топлива, контроль ситуации на автозаправочных станциях и принятие необходимых решений в случае изменения обстановки.

По словам губернатора, накануне он вернулся из рабочей поездки по нескольким соседним регионам, во время которой побывал в Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Татарстане. Сравнив ситуацию с обеспечением топливом, Александр Соколов отметил, что, несмотря на рост стоимости бензина на отдельных заправках, положение в Кировской области выглядит более стабильным, чем у соседей. Он указал, что в ряде регионов частные автозаправочные станции подняли цены еще сильнее.

Губернатор считает, что сдержать дальнейший рост стоимости топлива в регионе помогли меры, принятые контролирующими органами. Он напомнил, что Федеральная антимонопольная служба уже направила предупреждения владельцам АЗС, которые существенно увеличили цены на бензин и дизельное топливо. По словам главы региона, если участники рынка продолжат необоснованно менять стоимость топлива, к ним могут быть применены дополнительные меры воздействия.

Одновременно в Кировской области организуют непрерывный контроль за наличием топлива. Помимо мониторинга запасов, власти продолжат следить за отпускными ценами на автозаправочных станциях. Еще одной задачей станет обеспечение бесперебойной работы экстренных служб. Для автомобилей скорой помощи, полиции и других организаций, от которых зависит безопасность жителей, определят конкретные АЗС, где они смогут заправляться в первоочередном порядке независимо от текущей ситуации.

Отдельное внимание региональные власти намерены уделить информированию населения. Жителям пообещали регулярно сообщать о состоянии топливного рынка и принимаемых мерах, чтобы избежать появления слухов и необоснованного беспокойства.

Кроме того, Александр Соколов заявил, что намерен обсудить ситуацию с руководством компании «Лукойл». По его словам, важно организовать поставки таким образом, чтобы в первую очередь топливо поступало на автозаправочные станции, расположенные в населенных пунктах, где ежедневно заправляются местные жители, а не преимущественно на АЗС, находящиеся на крупных транзитных магистралях.

Еще одним направлением работы станет взаимодействие с сельхозпроизводителями, которые ранее заключили договоры на поставку топлива. Губернатор поручил оценить имеющиеся у предприятий запасы и, если часть топлива окажется невостребованной, проработать возможность его возврата на рынок.

Глава региона подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет. По его словам, проблема связана не с объемами бензина и дизельного топлива, а с необходимостью перестроить логистические цепочки. В связи с этим он призвал жителей Кировской области не создавать искусственный ажиотаж и не покупать горючее впрок, поскольку подобное поведение лишь увеличивает спрос и осложняет ситуацию.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в свою очередь, сообщил, что на нефтебазах «Лукойла» сейчас имеется достаточный запас бензина АИ-92 и АИ-95, а часть топлива уже находится в пути. По его оценке, даже при нынешнем повышенном спросе, который вырос примерно до 800 тысяч литров в сутки вместо обычных 500 тысяч, имеющихся запасов различных видов топлива хватит как минимум на две недели.