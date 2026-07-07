Шансов почти не было: кировские врачи провели уникальную операцию пациенту, от которого отказались федеральные центры

Медики Центра травматологии помогли пациенту, которому не смогли помочь в федеральных клиниках. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове успешно провели сложное лечение 69-летнего пациента, случай которого считался одним из самых тяжелых. Из-за сочетания нескольких серьезных заболеваний федеральные медицинские центры не смогли взять мужчину на операцию, однако кировские врачи нашли решение и выполнили вмешательство, позволившее сохранить здоровье пациента.

Мужчина поступил в Центр травматологии с глубокой перипротезной инфекцией тазобедренного сустава. Помимо этого, одна нога стала короче другой на три сантиметра, а состояние осложнялось тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для восстановления тазобедренного сустава требовалось провести ревизионное эндопротезирование, однако без поддержки сердечного ритма такая операция представляла серьезную угрозу для жизни.

Обычным решением в подобных ситуациях становится установка постоянного кардиостимулятора. Но в данном случае такой вариант был слишком опасен. Из-за активного воспалительного процесса значительно возрастал риск развития тяжелых инфекционных осложнений, в том числе сепсиса и инфекционного эндокардита. Именно поэтому федеральные клиники, куда ранее обращался пациент, отказались проводить хирургическое лечение, посчитав вероятность осложнений слишком высокой.

После обсуждения ситуации на консилиуме в министерстве здравоохранения Кировской области было принято нестандартное решение. Врачи предложили установить мужчине временный электрокардиостимулятор, а затем провести замену тазобедренного сустава в Центре травматологии.

Как рассказал лечащий врач, травматолог-ортопед Иван Коциба, лечение проходило в несколько этапов. Сначала анестезиологи установили временный кардиостимулятор, который позволил контролировать работу сердца во время предстоящего вмешательства. После этого в течение двух суток специалисты наблюдали за состоянием пациента, оценивая его готовность к операции.

Лишь убедившись, что организм сможет перенести серьезную нагрузку, хирурги приступили к ревизионному эндопротезированию тазобедренного сустава. Операция прошла успешно. После нее мужчина еще две недели находился под наблюдением врачей, а затем был выписан в удовлетворительном состоянии. Сейчас он продолжает лечение амбулаторно.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что этот случай стал примером того, как совместная работа врачей разных специальностей позволяет находить выход даже из самых сложных клинических ситуаций.

По его словам, успех лечения стал возможен благодаря взаимодействию травматологов-ортопедов, анестезиологов и других специалистов, которые тщательно просчитали каждый этап и выбрали наиболее безопасную тактику. Он подчеркнул, что история этого пациента подтверждает высокий профессиональный уровень кировских медиков и их готовность применять современные методы лечения даже тогда, когда ситуация кажется практически безвыходной.