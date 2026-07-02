Пока дочь искала родителей, они везли миллион рублей в Казань: стало известно, почему исчезла семейная пара из Кирова

Пропавших пенсионеров из Арбажа нашли после попытки снять еще 1,3 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

История с исчезновением пожилых супругов из поселка Арбаж, которых несколько дней разыскивали волонтеры и полиция, оказалась связана с действиями телефонных мошенников. Как сообщили 1 июля в управлении МВД по Кировской области, пенсионеры стали жертвами тщательно продуманной схемы обмана и успели передать злоумышленникам крупную сумму денег.

Напомним, ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже 75-летней женщины и 76-летнего мужчины. Добровольцы предполагали, что супруги могли отправиться в Казань, а очевидцев просили не вступать с ними в разговор, а сразу сообщать об их местонахождении по телефону горячей линии.

Как рассказали в полиции, поводом для начала поисков стало обращение жительницы Кирова. Женщина сообщила, что ее пожилые родители неожиданно перестали поддерживать связь. По ее словам, при попытках дозвониться супруги лишь коротко отвечали, что у них все хорошо, после чего сразу завершали разговор. Такое поведение показалось родственнице подозрительным, поэтому она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили пенсионеров в одном из банков Кирова. В тот момент супруги собирались снять со своих счетов крупную сумму денег.

Во время разбирательства выяснилось, что незадолго до этого с пожилыми людьми связались мошенники. Сначала неизвестные убедили их сообщить паспортные данные, объяснив это необходимостью записаться на прием в Пенсионный фонд. После этого схема изменилась. Аферисты начали убеждать супругов, что их сбережения якобы пытаются похитить преступники, которые собираются перевести деньги в Украину. Затем пенсионеров запугали возможной уголовной ответственностью и заявили, что избежать проблем можно только после «декларирования» всех накоплений.

Следуя указаниям мошенников, супруги сняли со своего банковского вклада 1,36 миллиона рублей. После этого они отправились в Казань, где передали всю сумму человеку, выступавшему в роли курьера. На протяжении всего времени мошенники не прекращали общение с потерпевшими и постоянно контролировали их действия.

Получив деньги, преступники решили завладеть оставшимися накоплениями пенсионеров. Они вновь связались с супругами и потребовали снять со счетов еще около 1,3 миллиона рублей. Именно во время этой попытки сотрудников банка насторожило поведение клиентов. Работники кредитной организации своевременно сообщили о происходящем в полицию, благодаря чему удалось предотвратить передачу оставшихся денег мошенникам.

По факту произошедшего в УМВД России по городу Кирову возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.