В ямку - бух! Почти 75 процентов дорог Кировской области не соответствуют нормативам

В Кировской области 74,7 процента местных дорог требуют ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти три четверти автомобильных дорог местного значения в Кировской области по итогам 2025 года не соответствовали нормативным требованиям. Такие данные опубликовал Кировстат, представив статистику о состоянии дорожной сети региона.

По информации ведомства, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в области к концу прошлого года достигла 25 144,4 километра. Большую часть сети составляют дороги местного значения - на них приходится 86,5 процента всей протяженности. Региональные трассы занимают 10,4 процента, федеральные - 3,1 процента.

При этом значительная часть муниципальных дорог по-прежнему остается без твердого покрытия. Более половины из них являются грунтовыми, поэтому их состояние напрямую зависит от времени года и погодных условий. Дороги с твердым покрытием составляют 48,9 процента. Из них 5 799 километров имеют асфальтобетонное покрытие, а еще 4 839 километров выполнены из щебня и гравия.

Несмотря на постепенное обновление дорожной инфраструктуры, доля дорог местного значения, не отвечающих установленным требованиям, остается высокой. По данным Кировстата, этот показатель составляет 74,7 процента. Вместе с тем за последние пять лет ситуация немного улучшилась. Доля ненормативных дорог сократилась на 3,9 процентного пункта, что соответствует примерно 738 километрам приведенных в порядок участков.

Статистика также показывает, что на местных дорогах региона эксплуатируются 536 мостов, включая путепроводы и эстакады. В зимний период дополнительно работают ледовые переправы и автозимники общей протяженностью 33 километра.

Для пассажиров общественного транспорта на дорогах местного значения оборудовано более 2,5 тысячи автобусных остановок. Подземные и надземные пешеходные переходы пока есть только в областном центре - всего их восемь.

Продолжается развитие и дорожной инфраструктуры. Так, протяженность линий наружного освещения на дорогах и мостах в 2025 году достигла 5 982 километров, что на 2,1 процента больше, чем годом ранее.

Ранее в правительстве Кировской области сообщили о работе по повышению безопасности дорожного движения. За первое полугодие в Кирове устранили 15 аварийно-опасных участков. Кроме того, в городе установили более тысячи новых дорожных знаков, смонтировали почти две тысячи метров ограждений и нанесли около 60 тысяч квадратных метров дорожной разметки.

Одновременно продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. Власти планируют расширить проезжую часть на улице Московской, внедряют интеллектуальные транспортные системы, тестируют режим «зеленой волны» и используют адаптивные светофоры на наиболее загруженных перекрестках.

Отдельное внимание уделяют безопасности пассажирских и школьных перевозок. Все 255 школьных автобусов региона оснащены системами ГЛОНАСС и тахографами, а перевозчиков регулярно проверяют сотрудники Госавтоинспекции и надзорных органов. По итогам проверок за первые пять месяцев 2026 года были выявлены нарушения у ряда автобусных предприятий. Одной из главных проблем специалисты назвали агрессивный стиль вождения, который нередко становится причиной травм пассажиров во время поездок.