Названы места в Кировской области, где вода опасна для купающихся

Фото: архив КП.
Региональное управление Роспотребнадзора ежегодно следит за качеством воды в местах отдыха кировчан. На этот раз не все пробы из водоемов показались экспертам достаточно безопасными.
ГДЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ
С начала лета специалисты уже 104 раза исследовали пробы воды по разным критериям.
В 25 местах Роспотребнадзор интересовали санитарные и химические показатели воды, кроме того, 12 проб проверяли на наличие паразитов и вредных микроорганизмов. Проблем не выявлено.
«Патогенных микроорганизмов и кишечных вирусов в водоемах не обнаружено», - подчеркнули в управлении.
79 проб исследовали по микробиологическим показателям. И три из них все же вызвали подозрения. Речь об участках Вятки в селе Цепочкине и деревне Русский Турек (Уржумский район), а также Письманки в Немском районе. Эксперты призвали жителей не купаться в этих местах.
ОКУНУТЬСЯ МОЖНО В...
Опубликован также и список мест отдыха, где на данный момент воду признали безопасной:
- участок Вятки у городского пляжа Кирова;
- участок Вятки на Филейском пляже;
- участок вятки у лыжного комбината;
- озеро Русское в Чистых Прудах;
- пруд в Дороничах;
- карьеры в Стрижах (Оричевский район);
- большой пруд в Кирсе;
- белохолуницкий пруд;
- пруд в Омутнинске;
- участок Вятки у официально оборудованного пляжа в Слободском;
- Уржумка в Уржуме;
- пруд деревни Тоскуй (Сунский район);
- Воя в Нолинске;
- участок Вятки в Редькине (Лебяжский округ);
- участки Чепцы в Фаленках, Зуевке и в Кирово-Чепецке;
- Олюнинский пруд в Шабалинском районе;
- участок Вятки в Вишкиле (Котельничский район);
- Светловский пруд в Светлом (Котельничский район);
- участок Вятки в Котельниче;
- Молома в Ленинской Искре (Котельничский район);
- участки Пижмы и Вятки в черте Советска;
- Пижанка в одноименном поселке;
- пруд в Верхошижемье;
- пруд по течению Ламбы в деревне Савиново (Яранский район);
- Большая Кокшага в Кикнурском округе.
Однако в течение лета управление Роспотребнадзора еще не раз возьмет пробы воды в разных местах отдыха и проверит их на соответствие требованиям безопасности.
КСТАТИ О ПОГОДЕ
Если верить прогнозам портала Gismeteo, в ближайшие несколько недель кировчан не так уж и потянет в воду.
Самым жарким, по предварительным оценкам экспертов, станет вторник, 7 июля: воздух в Кирове прогреется до +26 градусов, а в некоторых южных районах и округах будет еще теплее. Однако в целом погода будет облачной, местами в начале июля прольют дожди. Настоящей жары, в которую так и хочется искупаться, пока не обещают.