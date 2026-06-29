Названы места в Кировской области, где вода опасна для купающихся

При этом в подавляющем большинстве проб воды ничего подозрительного не нашли. Фото: архив КП.

Региональное управление Роспотребнадзора ежегодно следит за качеством воды в местах отдыха кировчан. На этот раз не все пробы из водоемов показались экспертам достаточно безопасными.

ГДЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ

С начала лета специалисты уже 104 раза исследовали пробы воды по разным критериям.

В 25 местах Роспотребнадзор интересовали санитарные и химические показатели воды, кроме того, 12 проб проверяли на наличие паразитов и вредных микроорганизмов. Проблем не выявлено.

«Патогенных микроорганизмов и кишечных вирусов в водоемах не обнаружено», - подчеркнули в управлении.

79 проб исследовали по микробиологическим показателям. И три из них все же вызвали подозрения. Речь об участках Вятки в селе Цепочкине и деревне Русский Турек (Уржумский район), а также Письманки в Немском районе. Эксперты призвали жителей не купаться в этих местах.

ОКУНУТЬСЯ МОЖНО В...

Опубликован также и список мест отдыха, где на данный момент воду признали безопасной:

- участок Вятки у городского пляжа Кирова;

- участок Вятки на Филейском пляже;

- участок вятки у лыжного комбината;

- озеро Русское в Чистых Прудах;

- пруд в Дороничах;

- карьеры в Стрижах (Оричевский район);

- большой пруд в Кирсе;

- белохолуницкий пруд;

- пруд в Омутнинске;

- участок Вятки у официально оборудованного пляжа в Слободском;

- Уржумка в Уржуме;

- пруд деревни Тоскуй (Сунский район);

- Воя в Нолинске;

- участок Вятки в Редькине (Лебяжский округ);

- участки Чепцы в Фаленках, Зуевке и в Кирово-Чепецке;

- Олюнинский пруд в Шабалинском районе;

- участок Вятки в Вишкиле (Котельничский район);

- Светловский пруд в Светлом (Котельничский район);

- участок Вятки в Котельниче;

- Молома в Ленинской Искре (Котельничский район);

- участки Пижмы и Вятки в черте Советска;

- Пижанка в одноименном поселке;

- пруд в Верхошижемье;

- пруд по течению Ламбы в деревне Савиново (Яранский район);

- Большая Кокшага в Кикнурском округе.

Однако в течение лета управление Роспотребнадзора еще не раз возьмет пробы воды в разных местах отдыха и проверит их на соответствие требованиям безопасности.

КСТАТИ О ПОГОДЕ

Если верить прогнозам портала Gismeteo, в ближайшие несколько недель кировчан не так уж и потянет в воду.

Самым жарким, по предварительным оценкам экспертов, станет вторник, 7 июля: воздух в Кирове прогреется до +26 градусов, а в некоторых южных районах и округах будет еще теплее. Однако в целом погода будет облачной, местами в начале июля прольют дожди. Настоящей жары, в которую так и хочется искупаться, пока не обещают.