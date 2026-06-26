Молодежь Кирова оказалась одной из самых бережливых в России

Молодые кировчане вошли в число самых дисциплинированных вкладчиков. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киров оказался в числе российских городов, где молодежь наиболее регулярно откладывает деньги. Такие результаты получили авторы исследования, в котором приняли участие 11 тысяч человек младше 35 лет из 37 крупных городов страны.

Опрос показал, что за последний год значительно выросло число молодых россиян, связывающих свое будущее с финансовой стабильностью. Если в 2025 году так отвечал 51 процент участников, то в 2026 году этот показатель увеличился до 70 процентов.

По уровню регулярных накоплений Киров занял второе место. Постоянно откладывают часть доходов 28 процентов молодых жителей города. Выше показатель оказался только в Астрахани, где так поступают 30 процентов респондентов. Следом расположились Омск и Тольятти с результатом 26 процентов.

Если учитывать тех, кто пополняет сбережения лишь время от времени, лидерами стали Барнаул, Саратов и Томск, а также Воронеж и Кемерово.

Участники исследования считают оптимальным откладывать в среднем 14 процентов своего ежемесячного дохода. Более половины опрошенных рассчитывают за пять лет накопить от одного до трех миллионов рублей. Еще 21 процент намерен собрать свыше шести миллионов рублей, 15 процентов ставят цель накопить от четырех до пяти миллионов, а каждый десятый планирует отложить до 500 тысяч рублей.