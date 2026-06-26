В Кировской области назвали число получательниц «зарплаты мам»

Более 6,5 тысячи жительниц Кировской области оформили выплату на первенца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжают действовать меры поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Семья». Одной из них остается ежемесячная выплата для женщин, впервые ставших мамами. На сегодняшний день такую поддержку оформили уже 6,5 тысячи жительниц региона.

Мера поддержки начала действовать в 2024 году по инициативе губернатора Александра Соколова. Спустя год размер выплаты для женщин, родивших первого ребенка до достижения 25-летнего возраста, был увеличен. Сейчас повышенная сумма составляет 45 794 рубля вместо прежних 38 203 рублей. В настоящее время ее получают около 1400 молодых мам.

Среди получательниц - жительница Шабалинского района Мария Минина. Она впервые стала мамой в 22 года. До рождения дочери Аделины девушка работала и получала высшее образование заочно. После появления ребенка она продолжила учебу, совмещая ее с заботой о семье. Молодая мама считает, что такая финансовая поддержка помогает родителям чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Размер ежемесячной выплаты рассчитывается индивидуально. Органы социальной защиты определяют ее как разницу между установленной суммой - 38 203 рубля либо 45 794 рубля для молодых мам - и общим ежемесячным доходом женщины. При расчете учитываются зарплата, выплаты по линии Социального фонда, пособия и другие доходы.

Выплату назначают с месяца рождения ребенка. Каждый месяц управление социальной защиты уведомляет получательницу о размере начисления не позднее 20 числа. Деньги перечисляют за предыдущий месяц в период с 20 по 25 число.

Для оформления поддержки необходимо соблюсти несколько условий. Женщина должна проживать в Кировской области не менее шести месяцев до рождения ребенка, зарегистрировать рождение малыша на территории региона, а также наблюдать его в государственной поликлинике.

Получить дополнительную информацию можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или по телефону горячей линии.