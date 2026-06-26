Партия «Новые люди» поможет жителям Кирова обновить городские дворы

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Старт инициативе дал член партии, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Она рассказала, что проект «Городские решения» охватит 30 регионов страны. Он позволит активным жителям подготовить свои проекты благоустройства. Лучшие из них поможет воплотить партия «Новые люди».

- Сегодня развитие городов невозможно представить без участия самих жителей. Проект «Городские решения» создается как площадка, где инициативные люди смогут не только высказывать идеи, но и получать инструменты для их реализации. Наша задача - помочь активным гражданам стать полноценными соавторами развития своих территорий, - отметила Дарья Кислицына.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

На первой встрече проекта, которая прошла в ВятГУ, эксперт рассказал о том, как жителям выстроить конструктивный диалог с представителями власти. Дарья Кислицына отметила, что сегодня главный запрос жителей связан не только с конкретными проблемами, но и с возможностью участвовать в принятии решений.

Узнать больше о проекте «Городские решения» можно по номеру регионального отделения партии «Новые люди» в Кировской области +7 (912) 727-47-37.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В ходе визита в регион Дарья Кислицына также провела ряд встреч с представителями бизнеса и креативных индустрий. Например, с участницами женского бизнес-клуба «Астра Ladies Club» и его основателем Юлией Усенко. Кроме того, Дарья Кислицына пообщалась с коллективом мастеров дымковской игрушки и директором промысла Ларисой Ушаковой. Участники обсудили сохранение традиций, подготовку молодых мастеров и современные форматы продвижения культурного наследия.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Кировская область сегодня демонстрирует важную тенденцию: развитие территории происходит тогда, когда бизнес, университеты, общественные организации и активные жители начинают работать как единая команда. Именно такая синергия становится основой развития региона, создает среду для жизни и творчества, - резюмировала Дарья Кислицына.