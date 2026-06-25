Родила прямо в небе: жительница Кировской области стала мамой на борту вертолета

Бригада санитарной авиации приняла роды прямо в воздухе. Фото: минздрав Кировской области.

Необычный случай произошел в Кировской области: бригада санитарной авиации помогла появиться на свет ребенку прямо во время полета. Экстренная ситуация возникла у жительницы Верхнекамского района, которую из-за осложнений беременности пришлось срочно доставлять в областной центр вертолетом.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, поводом для вылета санитарной авиации стали преждевременные роды у 37-летней женщины. На сроке 36 недель у нее начались схватки и подтекание околоплодных вод, при этом будущая мама только накануне встала на учет по беременности.

Дополнительные сложности создала дорожная обстановка. Из-за размытых участков и необходимости длительного объезда оперативно доставить пациентку наземным транспортом было затруднительно. В связи с этим медики приняли решение направить в Верхнекамский район вертолет санитарной авиации. Однако уже во время эвакуации стало понятно, что времени остается совсем немного. Роды развивались очень быстро. Для женщины они были четвертыми, что также повлияло на скорость процесса.

На борту воздушного судна находилась опытная медицинская команда, в которую входили врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря их профессиональным действиям и четкой работе роды прошли без осложнений.

Вылет с территории Верхнекамской центральной районной больницы состоялся в 14:06. Менее чем через полтора часа, в 15:34, вертолет приземлился на площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове. Она расположена рядом с областным перинатальным центром, где экипаж уже ожидал врач-неонатолог. К этому моменту на борту находилась не только пациентка, но и новорожденный ребенок.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин сообщил, что подобные случаи нельзя назвать единичными. По его словам, ежегодно фиксируется около десяти родов, которые происходят вне стен медицинских учреждений в присутствии бригад скорой помощи. Он отметил, что специалисты готовы к любым нестандартным ситуациям и регулярно сталкиваются с необходимостью принимать решения в экстренных условиях.

В ведомстве поделились, что у женщины родилась девочка. Состояние новорожденной медики оценили в 9 баллов по шкале Апгар, что считается очень хорошим показателем. Сейчас малышка и ее мама находятся под наблюдением врачей Кировского областного перинатального центра. По информации медиков, их состояние не вызывает опасений и обе чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой.