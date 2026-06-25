День молодежи-2026: афиша праздничных мероприятий в Кирове на 27-28 июня

Кировчан ждут концерты, интерактивные площадки и фестивали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнюю субботу июня по всей стране отмечают День молодежи. В 2026 году праздник состоится 27 числа и пройдет в концепции «Мечта. Гордость. Единство». Ведущим Дня молодежи в Кирове станет певец и актер Влад Соколовский. Где и как провести грядущие выходные, расскажет «Комсомолка».

27 ИЮНЯ

Основная программа Дня молодежи - единое городское пространство «Код молодежи». В течение дня, начиная с 12.00, на разных площадках будут работать тематические зоны, а также пройдут концерты, мастер-классы и интерактивы.

Александровский сад:

- 00.30 - 03.00 - акция «Дома хорошо» (встреча рассвета). Фотозона «Русские сезоны», площадка «Быстрые свидания», творческая мастерская, тихая дискотека, диджей-сет, заплыв на сап-бордах, церемония массовой регистрации браков;

- 11.00 - 18.00 - фестиваль «Ее величество Семья» и «Семейный парковый пикник». Мастер-классы, интерактивные площадки, семейные активности, выступления творческих коллективов;

- 20.30 - 00.00 - кинотеатр под открытым небом.

Набережная Грина:

- 00.30 - 03.00 - акция «Дома хорошо» (встреча рассвета). Фотозона «Русские сезоны», площадка «Быстрые свидания», творческая мастерская, тихая дискотека, диджей-сет, заплыв на сап-бордах, церемония массовой регистрации браков;

- 11.00 - 11.30 - «Парад семей». Шествие семей, представляющих город Киров и районы Кировской области. От памятника А. Грину до Александровского сада.

Театральная площадь:

- 09.00 - 10.00 - массовая зарядка;

- 10.00 - 14.00 - концерт школьных кавер-групп на главной сцене;

- 14.00 - 19.00 - работа интерактивных спортивных, творческих, познавательных площадок;

- 16.30 - 19.00 - праздничная программа на главной сцене и церемония вручения наград в сфере молодежной политики (премия молодежи Вятского края);

- 19.00 - 20.00 - выступление приглашенных артистов. Хедлайнер - группа Cream Soda;

- 20.00 - 21.00 - выступление кавер-группы;

- 21.00 - 22.00 - диджей-сет.

Парк имени Кирова:

- 10.00 - 20.00 - «Акустический пикник». Живая музыка, ярмарка, фотозоны, уличная еда. Амфитеатр;

- 11.00 - 20.00 - фестиваль уличной культуры «Кипяток». В районе памп-трека и скейт-площадки.

Другие площадки:

- 09.30 - 14.30 - «Волонтерский пикник». Мастер-классы, добровольческие активности, открытые лектории. Прогулочная Спасская (у дома Витберга);

- 10.00 - молебен в Царево-Константиновской Знаменской церкви (ул. Свободы, 70а);

- 10.00 - 16.00 - фестиваль страйкбола. Стрелковый тир, выставка снаряжения, интерактивные площадки. Площадь Александра Невского;

- 10.00 - 16.30 - интерактивные площадки патриотической направленности. Создание талисманов и маскировочных сетей для бойцов СВО. Спасская площадь;

- 11.00 - 15.00 - «Профилактический семейный выходной». Мастер-классы, игры, интерактивные площадки, показательные выступления спортсменов, выступление кавер-группы «Аквилон». Кочуровский парк.

28 ИЮНЯ

- 11.00 - 14.00 - выставка ретро-автомобилей. Спасская площадь;

- 12.00 - 17.00 - продолжение фестиваля уличных культур «Кипяток». Парк имени Кирова (в районе памп-трека и скейт-площадки);

- 12.00 - 18.00 - фестиваль «Семейный пикник». мастер-классы, игры, конкурсы, интерактивные площадки для всей семьи. Александровский сад;

- 14.00 - 22.00 - фестиваль «Хлынов Фест». На главной сцене выступят восемь приглашенных групп. Летний амфитеатр на пересечении улицы Набережная Грина и MОПРa, Александровский сад;

- 18.00 - 22.00 - фестиваль «Джазовая Спасская». Пешеходная улица Спасская;

- 18.00 - 22.00 - фестиваль «Акустика». Набережная Грина.